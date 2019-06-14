Хотели убить целую семью: боевики "ДНР" атаковали мирных жителей

Обстрел Марьинки - боевики ранили ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В результате обстрела жилого дома в Марьинке в больницу попало несколько человек

Обстрел жилого дома в Марьинке боевиками так называемой "ДНР" произошел утром, 14 июня. В результате атаки пострадало по разным данным от четырех до пяти человек, среди которых ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Журналист Андрей Дубчак опубликовал на своей Facebook-странице фото последствий обстрела дома в Марьинке по улице Шевченко, где проживает семья из семи человек. Известно о ранении четверых из них.

Обстрел Марьинки - боевики ранили ребенка (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Мирные жители получили ранения разной степени тяжести. В самом тяжелом состоянии находится 86-летний дедушка, 9-летняя девочка получила контузию - она не слышит на одно ухо, у нее ранения живота и головы.

Обстрел Марьинки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Также в больницу попала 30-летняя и 57-летняя женщины.

Обстрел Марьинки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Отметим, что еще два дома по улице Шевченко и улице Героев Чернобыля были обстреляны снарядками 122 мм самоходной артиллерийской установки (САУ).

Обстрел Марьинки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. В сеть попали фото и данные ликвидированных боевиков.

Также мы писали о том, что в сеть выложили фото кладбища Донецкое море в оккупированном Донецке. Там есть специальная зона, где похоронены "высопоставленные" боевики: Александр Захарченко, Гиви, Моторола и другие.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оскандалилась заявлением о Вооруженных силах Украины.