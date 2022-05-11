UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти воины были с начала до конца. На "Азовстали" погибли двое героев

На "Азовстали" в Мариуполе погибли два героя Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибли двое военных, которые с самого начала оккупации города, не сбежали оттуда, а остались защищать. Это воины Сергей и Денис.

Об их гибели боевых товарищей сообщил начальник Патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин на своей странице в Facebook.

"Вот даже и начать с чего, не знаю …Вот эти двое парней на фото, это часть моей нифига не простой жизни. Последние три месяца. И вероятно лучшая ее часть. Парни с Центра, двое из нескольких десятков, кто решил остаться в городе. Именно не валить, а быть тут и сражаться", - написал Вершинин.

Он рассказал, что один из них был летчик, другой - связист. Они делали свою работу прекрасно.

"Классная группа, сменившая название на группу Хитрого, лишились двух ее двигателей. Смелых воинов, любящих свою страну Свои семьи и ценящих жизнь. Именно ценящих жизнь. Не хватающихся за соломинки, чтоб спастись, а тонких ценителей самой возможности жить", - отметил Михаил.

Он опубликовал фотографию воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

"Нам вас капец как хватать не будет. Но присмотрите за нами сверху, парни. Серега и Денис. Я знаю, что такое настоящие спецы. Волченок и Ден. Пополнение в небесном воинстве", - резюмировал начальник патрульной полиции.

В Мариуполе погибли двое героев (фото: Михаил Вершинин)

Напомним, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

Читайте также, что бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь