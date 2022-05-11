Эти воины были с начала до конца. На "Азовстали" погибли двое героев

"Вот даже и начать с чего, не знаю …Вот эти двое парней на фото, это часть моей нифига не простой жизни. Последние три месяца. И вероятно лучшая ее часть. Парни с Центра, двое из нескольких десятков, кто решил остаться в городе. Именно не валить, а быть тут и сражаться", - написал Вершинин.

Он рассказал, что один из них был летчик, другой - связист. Они делали свою работу прекрасно.

"Классная группа, сменившая название на группу Хитрого, лишились двух ее двигателей. Смелых воинов, любящих свою страну Свои семьи и ценящих жизнь. Именно ценящих жизнь. Не хватающихся за соломинки, чтоб спастись, а тонких ценителей самой возможности жить", - отметил Михаил.

Он опубликовал фотографию воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

"Нам вас капец как хватать не будет. Но присмотрите за нами сверху, парни. Серега и Денис. Я знаю, что такое настоящие спецы. Волченок и Ден. Пополнение в небесном воинстве", - резюмировал начальник патрульной полиции.

В Мариуполе погибли двое героев (фото: Михаил Вершинин)