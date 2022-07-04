Воинский учет женщин в Украине: какие профессии под него попадают и смогут ли они выехать за пределы Украины

С какими профессиями женщин будут ставить на военный учет

Согласно Приказу Минобороны №313, где утвержден "Перечень специальностей и профессий, соответствующих военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет", с 1 октября 2022 года на учет будут ставить женщин с такими специальностями:

Химия, химические технологии и инженерия, биология

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование

Издательство и полиграфия

Государственная безопасность

Транспортные технологии

Строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство

Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника

Электроника

Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование

Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение

Железнодорожный транспорт

Пожарная безопасность

Женщины, которые приобрели специальность, которые входят в перечень, должны быть взяты на учет военнообязанных с 1 октября 2022 года - согласно Приказу Минобороны №35 от 07.02.2022.

В нормах части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" указано, что женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Запрет на выезд для военнообязанных женщин

По указу президента №64/2022 от 24 февраля 2022 года введено военное положение (продолжен указом президента №341/2022 от 17.05.2022) до 25 августа 2022 года и установлено ограничение для выезда лиц за пределы Украины военнообязанных лиц во время военного положения.

Если действие военного положения будет продлено и после 1 октября 2022 года, то ограничения на выезд будут распространяться и на женщин, которые будут взяты на военный учет.

Как объяснил советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии для УНИАН, военнообязанным женщинам не будут запрещать выезжать на границу.

"Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях - медики и другие", - сказал Андрусив.

Он добавил, что в Верховной Раде могут принимать различные решения, но скорее всего запрет для женщин вводить не будут.

Кто сможет выезжать за пределы Украины: