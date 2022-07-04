Воинский учет женщин в Украине: какие профессии под него попадают и смогут ли они выехать за пределы Украины

Женщин на военный учет начнут ставить с 1 октября 2022 года. Уже утвержден перечень профессий женщин, которые станут военнообязанными.
Какие профессии попадают в этот список и смогут ли военнообязанные женщины покидать Украину, если военное положение продлят и после 1 октября - читайте в Styler ниже.
Согласно Приказу Минобороны №313, где утвержден "Перечень специальностей и профессий, соответствующих военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет", с 1 октября 2022 года на учет будут ставить женщин с такими специальностями:
Женщины, которые приобрели специальность, которые входят в перечень, должны быть взяты на учет военнообязанных с 1 октября 2022 года - согласно Приказу Минобороны №35 от 07.02.2022.
В нормах части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" указано, что женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
По указу президента №64/2022 от 24 февраля 2022 года введено военное положение (продолжен указом президента №341/2022 от 17.05.2022) до 25 августа 2022 года и установлено ограничение для выезда лиц за пределы Украины военнообязанных лиц во время военного положения.
Если действие военного положения будет продлено и после 1 октября 2022 года, то ограничения на выезд будут распространяться и на женщин, которые будут взяты на военный учет.
Как объяснил советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии для УНИАН, военнообязанным женщинам не будут запрещать выезжать на границу.
"Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях - медики и другие", - сказал Андрусив.
Он добавил, что в Верховной Раде могут принимать различные решения, но скорее всего запрет для женщин вводить не будут.
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