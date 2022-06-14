Проводится ли мобилизация женщин в Украине: в Минобороны дали ответ

В Минобороны пока не рассматривают мобилизацию женщин. А новости о возможном привлечении к войску слабого пола являются ни чем иным, как фейком, распространяемым российскими пропагандистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.

По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодняшний день мобилизация прошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.