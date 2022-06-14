Проводится ли мобилизация женщин в Украине: в Минобороны дали ответ
В Минобороны пока не рассматривают мобилизацию женщин. А новости о возможном привлечении к войску слабого пола являются ни чем иным, как фейком, распространяемым российскими пропагандистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.
По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.
"По состоянию на сегодняшний день мобилизация прошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.
Как сообщалось, мобилизацию в Украине продлили и повестки продолжают приходить. Так как срок мобилизации составляет три месяца, а ее продлили 24 мая, то стоит ожидать окончания призыва 23 августа.
Напомним, в Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Также Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин призывного возраста из Украины. Он поручил Кабмину рассмотреть затронутые в ней вопросы.
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