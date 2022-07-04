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Військовий облік жінок в Україні: які професії під нього потрапляють і чи зможуть вони виїхати за межі України

Фото: жінки з якими професіями повинні стати на військовий облік (facebook com NATO)
Автор: Анна Шиканова

Жінок на військовий облік почнуть ставити з 1 жовтня 2022 року. Вже затверджено перелік професій жінок, які стануть військовозобов'язаними.

Які професії потрапляють до цього списку та чи зможуть військовозобов'язані жінки залишати Україну, якщо воєнний стан продовжать і після 1 жовтня - читайте у Styler нижче.

З якими професіями жінок ставитимуть на військовий облік

Згідно З Наказом Міноборони №313, де затверджено "Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік", з 1 жовтня 2022 року на облік ставитимуть жінок з такими спеціальностями:

  • Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
  • Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія
  • Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва
  • Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
  • Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
  • Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
  • Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування
  • Видавництво та поліграфія
  • Державна безпека
  • Транспортні технології
  • Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій
  • Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • Електроніка
  • Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта
  • Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення
  • Залізничний транспорт
  • Пожежна безпека

Жінки, які набули спеціальності, які входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2022 року - згідно з Наказом Міноборони №35 від 07.02.2022.

У нормах частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Заборона на виїзд для військовозобов'язаних жінок

За указом президента № 64/2022 від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан (продовжено указом президента №341/2022 від 17.05.2022) до 25 серпня 2022 року та встановлено обмеження для виїзду осіб за межі України військовозобов'язаних осіб під час воєнного стану.

Якщо дію воєнного стану буде продовжено і після 1 жовтня 2022 року, то обмеження на виїзд будуть поширюватися і на жінок, які будуть взяті на військовий облік.

Як пояснив радник глави МВС Віктор Андрусів у коментарі для УНІАН, військовозобов'язаним жінкам не заборонятимуть виїжджати на кордон.

"Я думаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки й зараз повинні бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії - медики та інші", - сказав Андрусів.

Він додав, що у Верховній Раді можуть приймати різні рішення, але швидше за все заборона для жінок вводити не будуть.

Хто зможе виїжджати за межі України:

  • Жінки та Чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання
  • жінки та Чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років
  • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

До речі, раніше ми писали про те, з якими захворюваннями не призиватимуть на військову службу.

А також ми розповідали, що відомо про мобілізацію жінок в Україні.

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