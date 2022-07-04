Військовий облік жінок в Україні: які професії під нього потрапляють і чи зможуть вони виїхати за межі України

Жінок на військовий облік почнуть ставити з 1 жовтня 2022 року. Вже затверджено перелік професій жінок, які стануть військовозобов'язаними.
Які професії потрапляють до цього списку та чи зможуть військовозобов'язані жінки залишати Україну, якщо воєнний стан продовжать і після 1 жовтня - читайте у Styler нижче.
Згідно З Наказом Міноборони №313, де затверджено "Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік", з 1 жовтня 2022 року на облік ставитимуть жінок з такими спеціальностями:
Жінки, які набули спеціальності, які входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2022 року - згідно з Наказом Міноборони №35 від 07.02.2022.
У нормах частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
За указом президента № 64/2022 від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан (продовжено указом президента №341/2022 від 17.05.2022) до 25 серпня 2022 року та встановлено обмеження для виїзду осіб за межі України військовозобов'язаних осіб під час воєнного стану.
Якщо дію воєнного стану буде продовжено і після 1 жовтня 2022 року, то обмеження на виїзд будуть поширюватися і на жінок, які будуть взяті на військовий облік.
Як пояснив радник глави МВС Віктор Андрусів у коментарі для УНІАН, військовозобов'язаним жінкам не заборонятимуть виїжджати на кордон.
"Я думаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки й зараз повинні бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії - медики та інші", - сказав Андрусів.
Він додав, що у Верховній Раді можуть приймати різні рішення, але швидше за все заборона для жінок вводити не будуть.
До речі, раніше ми писали про те, з якими захворюваннями не призиватимуть на військову службу.
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