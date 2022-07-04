Військовий облік жінок в Україні: які професії під нього потрапляють і чи зможуть вони виїхати за межі України

З якими професіями жінок ставитимуть на військовий облік

Згідно З Наказом Міноборони №313, де затверджено "Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік", з 1 жовтня 2022 року на облік ставитимуть жінок з такими спеціальностями:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія

Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування

Видавництво та поліграфія

Державна безпека

Транспортні технології

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій

Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Електроніка

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта

Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення

Залізничний транспорт

Пожежна безпека

Жінки, які набули спеціальності, які входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2022 року - згідно з Наказом Міноборони №35 від 07.02.2022.

У нормах частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Заборона на виїзд для військовозобов'язаних жінок

За указом президента № 64/2022 від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан (продовжено указом президента №341/2022 від 17.05.2022) до 25 серпня 2022 року та встановлено обмеження для виїзду осіб за межі України військовозобов'язаних осіб під час воєнного стану.

Якщо дію воєнного стану буде продовжено і після 1 жовтня 2022 року, то обмеження на виїзд будуть поширюватися і на жінок, які будуть взяті на військовий облік.

Як пояснив радник глави МВС Віктор Андрусів у коментарі для УНІАН, військовозобов'язаним жінкам не заборонятимуть виїжджати на кордон.

"Я думаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки й зараз повинні бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії - медики та інші", - сказав Андрусів.

Він додав, що у Верховній Раді можуть приймати різні рішення, але швидше за все заборона для жінок вводити не будуть.

Хто зможе виїжджати за межі України: