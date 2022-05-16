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Воин Света: эту фотографию защитника Мариуполя с "Азовсталь" должен увидеть весь мир!

Фото: Боец Азова опубликовал невероятную фотографию из Азовсталь (t me polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Защитник Мариуполя из "Азова" Дмитрий Козацкий (Орест) опубликовал невероятную фотографию с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Снимок вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и никого не оставил равнодушным.

Свою фотографию Козацкий разместил на странице в Twitter.

На фотографии изображен украинский защитник Мариуполя в разрушенном войной помещении, который стоит под прямым лучом света. Снимок символизирует луч света в темноте.

В социальных сетях этот снимок описывают как сильную, глубокую и невероятную фотографию. Которая пронзает болью и надеждой одновременно. А еще - она символ надежды.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Что известно об авторе фотографии

Этот снимок сделал Дмитрий (Орест) Козацкий, которого называют "глазами" Азовсталь. Именно он является автором всех фотографий и видео, которые попадают в мировые и украинские СМИ. Он фотографирует раненых бойцов на Азовстали.

Дмитрий фиксирует подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. Он с детства мечтал быть военным корреспондентом и даже не подозревал, что его мечта исполнится и именно так. С 24 февраля он не выпускает из рук фотоаппарат и работает под обстрелами уже более двух месяцев.

Дома его ждут родные – мама и младшая сестра. Которые за него очень переживают и ждут его возвращения домой.

А еще Козацкий отличный певец и после победы KALUSH Orchestra на Евровидение 2022, Орест исполнил песню "Стефания". Видео облетело все социальные сети и СМИ.

Эту фотографию фотограф с псевдо "Орест" сделал 2 мая в Мариуполе и написал, что она идеально подошла бы для "последнего фото".

"Это фото идеально подошло бы для "последнего фото", чтобы все помнили меня таким. Фото, которое лучше всего характеризует меня, даже в самом ужасном я могу найти что-то чудесное. Но я верю, что это фото станет только началом. Началом нашего освобождения и победы", - написал Козацкий.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Напомним, ранее мы писали о том, что медик Азовсталь сообщил об ужасном состоянии раненных.

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АзовстальМариупольАзов