Воїн Світла: цю фотографію захисника Маріуполя з "Азовсталь" повинен побачити весь світ!

На фотографії зображений український захисник Маріуполя в зруйнованому війною приміщенні, який стоїть під прямим променем світла. Знімок символізує промінь світла в темряві.

У соціальних мережах цей знімок описують як сильну, глибоку і неймовірну фотографію. Яка пронизує болем і надією одночасно. А ще - вона символ надії.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Що відомо про автора фотографії

Цей знімок зробив Дмитро (Орест) Козацький, якого називають "очима" Азовсталь. Саме він є автором всіх фотографій і відео, які потрапляють у світові та українські ЗМІ. Він фотографує поранених бійців на Азовсталі.

Дмитро фіксує подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Він з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом і навіть не підозрював, що його мрія здійсниться і саме так. З 24 лютого він не випускає з рук фотоапарат і працює під обстрілами вже понад два місяці.

Вдома його чекають рідні - мама і молодша сестра. Які за нього дуже переживають і чекають його повернення додому.

А ще Козацький відмінний співак і після перемоги KALUSH Orchestra на Євробачення 2022, Орест виконав пісню "Стефанія". Відео облетіло всі соціальні мережі та ЗМІ.

Цю фотографію фотограф з псевдо "Орест" зробив 2 травня в Маріуполі та написав, що вона ідеально підійшла б для "останнього фото".

"Це фото ідеально підійшло б для "останнього фото", щоб всі пам'ятали мене таким. Фото, яке найкраще характеризує мене, навіть у найжахливішому я можу знайти щось чудове. Але я вірю, що це фото стане тільки початком. Початком нашого визволення і перемоги", - написав Козацький.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D