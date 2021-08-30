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Военный развернул над Киевом флаг Украины и установил потрясающий рекорд

Автор: Людмила Жукова

В небе над Киевом развернули самый большой флаг Украины и установили рекорд. Это сделал военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко.

Об этом рассказали на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Военный Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе". Он прыгнул с парашютом и развернул огромный флаг в небе над столицей. Зрелище действительно потрясающее.

"Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метров был развернут в воздухе над просторами столицы Украины. Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины", - сказано в сообщении.

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поздравило Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.

Военный установил рекорд (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Как мы писали ранее, украинец удивил достижением, он проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины.

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