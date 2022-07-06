Военный эксперт объяснил логику ракетных обстрелов РФ: "у них не хватает сил"

Враг использует специфические ракеты

По словам Жданова, у россиян не хватает сил на то, чтобы постоянно держать напряжение. Особенно с тех пор, когда они стали применять ракеты Х-22.

"Эти ракеты очень проблематичны в применении - у них есть двигатель, который работает на ракетном топливе, а его составляющие очень токсичны, поэтому специальное подразделение в защитных костюмах должно заряжать его.

Вот они ввезли партию ракет, подготовили, заправили и отстреляли, потому что долго держать их заряженными нельзя. Далее идет период спада, во время которого они либо снова свозят ракеты, либо выбирают новую цель", - рассказал эксперт в интервью с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем.

Олег Жданов отмечает - то же самое происходит с ракетами "Калибр" и добавил, что если ракетный обстрел не массированный - наше ПВО на 85-90% справляется с уничтожением выпущенных снарядов. Но часто враг запускает ракеты в одну точку и это усложняет задачу.

Россияне имеют двойную цель, когда выпускают по Украине ракеты

"Обстрелы со стороны России имеют двойную цель. Например, когда летят 6 ракет - 2-3 направленные на военный объект, а другие объекты рядом с ним. Это сделано для того, чтобы вселить панику и в результате сказать, что ракета отклонилась от траектории", - рассказал Олег Жданов.

Кроме того, россияне не перестают удивляться тому, как хорошо у нас настроено сообщение об угрозе воздушных ударов. И этому тоже профессиональное объяснение.

Как работает наша система ПВО

"Система автоматически запускает сигнал тревоги в тех направлениях, куда предположительно летят выпущенные ракеты. Если мы знаем направление и места запуска - ориентировочно можем определить место падения. В этом направлении включается сигнал воздушной тревоги.

Если же запущены крылатые ракеты - направление определяется приблизительно, ведь эти ракеты могут менять траекторию движения, поэтому сигнал тревоги распространяется на большие территории, чтобы у людей было время отреагировать", - добавил эксперт.