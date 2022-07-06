Россия уже близка к пределу насыщения оружием, - Подоляк

В российской армии уже наблюдается дефицит современной техники и выкоточных ракет. Они близки к пределу насыщения оружием, которое используется на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Bild .

По его словам, оккупанты сегодня используют в Украине ракеты 60-70-х годов и старую бронетехнику. Также в России проходит скрытая мобилизация в небольших городах, где малый протестный потенциал.

"Реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже. Мы практически пришли уже в этот месяц-два к пределу насыщения оружием, которое использует Российская Федерация, и дальше оно будет идти по нисходящей", - заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина нуждается в западном оружии, в частности, дальнобойной артиллерии, поскольку Россия перешла к террористическому типу войны против мирного населения.