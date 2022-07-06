Військовий експерт пояснив логіку ракетних обстрілів РФ: "у них не вистачає сил"

Ворог використовує специфічні ракети

За словами Жданова, у росіян не вистачає сил на те, щоб постійно тримати напругу. Особливо з тих пір, коли вони стали застосовувати ракети Х-22.

"Ці ракети дуже проблематичні в застосуванні - у них є двигун, що працює на ракетному паливі, а його складові дуже токсичні, тому спеціальний підрозділ в захисних костюмах повинен заряджати його.

Ось вони ввезли партію ракет, підготували, заправили і відстріляли, тому що довго тримати їх зарядженими не можна. Далі йде період спаду, під час якого вони або знову звозять ракети, або вибирають нову ціль", - розповів експерт в інтерв'ю з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем.

Олег Жданов зазначає - те саме відбувається з ракетами "Калібр" і додав, що коли ракетний обстріл не масований - наше ППО на 85-90% справляється зі знищенням випущених снарядів. Але часто ворог запускає ракети в одну точку і це ускладнює завдання.

Росіяни мають подвійну мету, коли випускають по Україні ракети

"Обстріли з боку Росії мають подвійну мету. Наприклад, коли летять 6 ракет - 2-3 спрямовані на військовий об'єкт, а інші - на об'єкти поруч з ним. Це зроблено для того, щоб вселити паніку і в результаті сказати, що ракета відхилилася від траєкторії", - розповів Олег Жданов.

Крім того, росіяни не перестають дивуватися тому, як добре у нас налаштоване повідомлення про загрозу повітряних ударів. І цьому теж професійне пояснення.

Як працює наша система ППО

"Система автоматично запускає сигнал тривоги в тих напрямках, куди імовірно летять випущені ракети. Якщо ми знаємо напрямок і місця запуску - орієнтовно можемо визначити місце падіння. У цьому напрямку включається сигнал повітряної тривоги.

Якщо ж запущені крилаті ракети - напрямок визначається приблизно, адже ці ракети можуть змінювати траєкторію руху, тому сигнал тривоги поширюється на великі території, щоб у людей був час відреагувати", - додав експерт.