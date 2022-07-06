Військовий експерт пояснив логіку ракетних обстрілів РФ: "у них не вистачає сил"

Ворог продовжує обстрілювати українців ракетами, які окрім військових об'єктів вражають житлові будинки, торговельні центри. Рашисти запускають ракети, виконуючи військове завдання, але зі своїми особливостями.
Про це розповів Олег Жданов, військовий експерт, в ефірі "Ранку з Україною", що виходить на каналі "Індіго TV".
За словами Жданова, у росіян не вистачає сил на те, щоб постійно тримати напругу. Особливо з тих пір, коли вони стали застосовувати ракети Х-22.
"Ці ракети дуже проблематичні в застосуванні - у них є двигун, що працює на ракетному паливі, а його складові дуже токсичні, тому спеціальний підрозділ в захисних костюмах повинен заряджати його.
Ось вони ввезли партію ракет, підготували, заправили і відстріляли, тому що довго тримати їх зарядженими не можна. Далі йде період спаду, під час якого вони або знову звозять ракети, або вибирають нову ціль", - розповів експерт в інтерв'ю з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем.
Олег Жданов зазначає - те саме відбувається з ракетами "Калібр" і додав, що коли ракетний обстріл не масований - наше ППО на 85-90% справляється зі знищенням випущених снарядів. Але часто ворог запускає ракети в одну точку і це ускладнює завдання.
"Обстріли з боку Росії мають подвійну мету. Наприклад, коли летять 6 ракет - 2-3 спрямовані на військовий об'єкт, а інші - на об'єкти поруч з ним. Це зроблено для того, щоб вселити паніку і в результаті сказати, що ракета відхилилася від траєкторії", - розповів Олег Жданов.
Крім того, росіяни не перестають дивуватися тому, як добре у нас налаштоване повідомлення про загрозу повітряних ударів. І цьому теж професійне пояснення.
"Система автоматично запускає сигнал тривоги в тих напрямках, куди імовірно летять випущені ракети. Якщо ми знаємо напрямок і місця запуску - орієнтовно можемо визначити місце падіння. У цьому напрямку включається сигнал повітряної тривоги.
Якщо ж запущені крилаті ракети - напрямок визначається приблизно, адже ці ракети можуть змінювати траєкторію руху, тому сигнал тривоги поширюється на великі території, щоб у людей був час відреагувати", - додав експерт.
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