Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой

Военные ВСУ, которые находятся в данное время на передовой, поздравили своих родных с Днем матери. В Украине данный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, и в этом году он выпал на 10 число.

Трогательное поздравление украинских защитников опубликовано на странице 93-й ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.

Военные ВСУ поздравили матерей (видео: facebook.com/93OMBr)

На этом видео военные поздравляют своих мам и вспоминают трогательные моменты из своей жизни, которые связаны с ними и матерями. Защитники Украины также обещают вернуться из Донбасса живыми и здоровыми.

Пользователи сети прокомментировали поздравления украинских военных.

Дорогие защитники! Спасибо за поздравления. Берегите себя;

Сердце кровью обливается, возвращайтесь быстрей домой;

Героям Слава!

Молодцы;

Спасибо мужественным сыновьям, вставших на защиту Украины! Приветствия и благодарность мамам за воспитание детей-патриотов!

Ребята вас весь мир любит, потому что вы герои своей страны!

Спасибо!!! Земной поклон вашим матерям!!! Возвращайтесь живыми домой!!!

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинские военные продемонстрировали в действии ракетный комплекс "Нептун". Летные испытания проводились в Одесской области. Ракеты запускали из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".