Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової

Українські бійці записали відео, в якому привітали своїх матерів
Військові ЗСУ, які перебувають зараз на передовій, привітали своїх рідних з Днем матері. В Україні це свято щорічно відзначається у другу неділю травня, і в цьому році воно випало на 10 число.
Зворушливе привітання українських захисників опубліковано на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook.
Військові ЗСУ привітали матерів (відео: facebook.com/93OMBr)
На цьому відео військові вітають своїх мам і згадують зворушливі моменти зі свого життя, які пов'язані з ними і матерями. Захисники України також обіцяють повернутися з Донбасу живими і здоровими.
Користувачі мережі прокоментували вітання українських військових.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що українські військові продемонстрували в дії ракетний комплекс "Нептун". Льотні випробування проводилися в Одеській області. Ракети запускали з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей".