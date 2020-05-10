Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой

Украинские бойцы записали видео, в котором поздравили своих матерей
Военные ВСУ, которые находятся в данное время на передовой, поздравили своих родных с Днем матери. В Украине данный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, и в этом году он выпал на 10 число.
Трогательное поздравление украинских защитников опубликовано на странице 93-й ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.
Військовослужбовці Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, серед яких і холодноярці, вітають з Днем матері! #День_матері #дякую_тобі_мамоОпубликовано 93-тя ОМБр Холодний Яр Воскресенье, 10 мая 2020 г.
Военные ВСУ поздравили матерей (видео: facebook.com/93OMBr)
На этом видео военные поздравляют своих мам и вспоминают трогательные моменты из своей жизни, которые связаны с ними и матерями. Защитники Украины также обещают вернуться из Донбасса живыми и здоровыми.
Пользователи сети прокомментировали поздравления украинских военных.
Скриншот с Facebook
Напомним, что украинские военные продемонстрировали в действии ракетный комплекс "Нептун". Летные испытания проводились в Одесской области. Ракеты запускали из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".