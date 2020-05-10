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Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 20:16
Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой
Военный ВСУ (фото: РБК-Украина)

Украинские бойцы записали видео, в котором поздравили своих матерей

Военные ВСУ, которые находятся в данное время на передовой, поздравили своих родных с Днем матери. В Украине данный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, и в этом году он выпал на 10 число.

Трогательное поздравление украинских защитников опубликовано на странице 93-й ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.

Військовослужбовці Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, серед яких і холодноярці, вітають з Днем матері! #День_матері #дякую_тобі_мамо

Опубликовано 93-тя ОМБр Холодний Яр Воскресенье, 10 мая 2020 г.

Военные ВСУ поздравили матерей (видео: facebook.com/93OMBr)

На этом видео военные поздравляют своих мам и вспоминают трогательные моменты из своей жизни, которые связаны с ними и матерями. Защитники Украины также обещают вернуться из Донбасса живыми и здоровыми.

Пользователи сети прокомментировали поздравления украинских военных.

  • Дорогие защитники! Спасибо за поздравления. Берегите себя;
  • Сердце кровью обливается, возвращайтесь быстрей домой;
  • Героям Слава!
  • Молодцы;
  • Спасибо мужественным сыновьям, вставших на защиту Украины! Приветствия и благодарность мамам за воспитание детей-патриотов!
  • Ребята вас весь мир любит, потому что вы герои своей страны!
  • Спасибо!!! Земной поклон вашим матерям!!! Возвращайтесь живыми домой!!!

Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой

Военные ВСУ трогательно поздравили своих матерей: видео с передовой

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинские военные продемонстрировали в действии ракетный комплекс "Нептун". Летные испытания проводились в Одесской области. Ракеты запускали из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украинывоенные
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