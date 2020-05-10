Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової

Військовий ЗСУ (фото: РБК-Україна)

Українські бійці записали відео, в якому привітали своїх матерів

Військові ЗСУ, які перебувають зараз на передовій, привітали своїх рідних з Днем матері. В Україні це свято щорічно відзначається у другу неділю травня, і в цьому році воно випало на 10 число.

Зворушливе привітання українських захисників опубліковано на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook.

Військовослужбовці Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, серед яких і холодноярці, вітають з Днем матері! #День_матері #дякую_тобі_мамо Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Неділю, 10 травня 2020 р.

Військові ЗСУ привітали матерів (відео: facebook.com/93OMBr)

На цьому відео військові вітають своїх мам і згадують зворушливі моменти зі свого життя, які пов'язані з ними і матерями. Захисники України також обіцяють повернутися з Донбасу живими і здоровими.

Користувачі мережі прокоментували вітання українських військових.

Дорогі захисники! Дякую за привітання. Бережіть себе;

Серце кров'ю обливається, повертайтеся швидше додому;

Героям Слава!

Молодці;

Спасибі мужнім синам, що стали на захист України! Вітання і вдячність матерям за виховання дітей-патріотів!

Хлопці вас весь світ любить, тому що ви герої своєї країни!

Дякую!!! Земний уклін вашим матерям!!! Повертайтеся живими додому!!!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що українські військові продемонстрували в дії ракетний комплекс "Нептун". Льотні випробування проводилися в Одеській області. Ракети запускали з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей".