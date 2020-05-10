ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової

STYLERЖиття    10.05.2020 - 20:16
Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової
Військовий ЗСУ (фото: РБК-Україна)

Українські бійці записали відео, в якому привітали своїх матерів

Військові ЗСУ, які перебувають зараз на передовій, привітали своїх рідних з Днем матері. В Україні це свято щорічно відзначається у другу неділю травня, і в цьому році воно випало на 10 число.

Зворушливе привітання українських захисників опубліковано на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook.

Військовослужбовці Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, серед яких і холодноярці, вітають з Днем матері! #День_матері #дякую_тобі_мамо

Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Неділю, 10 травня 2020 р.

Військові ЗСУ привітали матерів (відео: facebook.com/93OMBr)

На цьому відео військові вітають своїх мам і згадують зворушливі моменти зі свого життя, які пов'язані з ними і матерями. Захисники України також обіцяють повернутися з Донбасу живими і здоровими.

Користувачі мережі прокоментували вітання українських військових.

  • Дорогі захисники! Дякую за привітання. Бережіть себе;
  • Серце кров'ю обливається, повертайтеся швидше додому;
  • Героям Слава!
  • Молодці;
  • Спасибі мужнім синам, що стали на захист України! Вітання і вдячність матерям за виховання дітей-патріотів!
  • Хлопці вас весь світ любить, тому що ви герої своєї країни!
  • Дякую!!! Земний уклін вашим матерям!!! Повертайтеся живими додому!!!

Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової

Військові ЗСУ зворушливо привітали своїх матерів: відео з передової

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що українські військові продемонстрували в дії ракетний комплекс "Нептун". Льотні випробування проводилися в Одеській області. Ракети запускали з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей".

Теги Новини України Збройні сили Українивійськові
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся