Военные лицеисты представили клип в честь Героев Крут: мощное видео

Ко Дню памяти героев Крут, 103-ю годовщину которого украинцы будут отмечать 29 января, львовские военные лицеисты записали музыкальный клип "В поле под Крутами" ("У полі під Крутами").

В произведение закладывали философию того, что патриотическая молодежь - как век назад, так и сейчас - готова защищать свою страну до последнего вздоха. Об этом передает АрмияInform.

"Второстепенными являются оружие и униформа - важны дух и идея, в которую ты веришь! Ведь и тем, кто пал под Крутами, и тем, кто встал на путь получения военного образования сейчас, где-то по 17-20 лет. Совсем юные. И несмотря на столетний разрыв Украина имеет достойных граждан!" - пояснила режиссер креативной команды VIVIDPRO Виктория Холстинина, рассказывая о процессе работы над этим художественным проектом.

Автором слов и музыки к песне стал львовский бард-композитор Александр Шевченко. Клип записывали в одной из местных студий звукозаписи. Певцы и исполнители игровых ролей в клипе - учащиеся Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут Борис Загорулько, Захар Бойко и Владислав Пирожок.

По словам режиссера, съемки начались еще осенью прошлого года. "В поле под Крутами" снимали как в павильоне, так и во время серии натурных съемок.

Львовские военные лицеисты записали песню в честь Героев Крут (фото: armyinform.com.ua)

"Поскольку лицей носит имя Героев Крут, чтобы показать преемственность духа и традиций украинских защитников, один из лицеистов был одет в форму непосредственного участника боя под станцией Круты, а двое других - в современный полевую униформу украинского войска и парадный мундир", - рассказала Холстинина.

Как признаются члены креативной команды, лицеисты как актеры-любители работали со чрезвычайной самоотдачей.

Видео: Львовские военные лицеисты представили песню в честь Героев Крут

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