Воду набирают из импровизированных "колодцев": в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едой

Также в Левобережном районе российские оккупанты открыли второй пункт фильтрации. Без нее людей не будут выпускать из города.

По словам чиновника, Левобережье остается наиболее пострадавшим районом города "с наименьшим вниманием оккупантов".

"Коллаборанты не стесняясь отвечают, что слишком много внимания Левобережью было за Украины, поэтому жители сейчас могут потерпеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очередь в новый фильтрационный лагерь составляла более 1300 человек. Для того, чтобы пройти "верификацию", как этот процесс называют оккупанты, необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку.

Андрющенко добавил, что без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.

"Препятствия для эвакуации мариупольцев на каждом шагу", - отметил советник мэра.

В Мариуполе люди стоят в очереди за едой и водой (скрин с видео)

В Мариуполе оккупанты открыли пункт фильтрации (t.me/andriyshTime)