Водохресний Святвечір: що ні в якому разі не можна робити сьогодні

Традиції цього дня

Голодна кутя завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Її готують напередодні Водохреща. Заведено називати кутю "голодною", бо увесь день аж до святої вечері люди постують.

Для традиційної сімейної трапези на другий Святвечір, на відмінну від 24 грудня, не обов’язково було готувати усі 12 пісних страв.

На вечерю подавали кутю з медом, горіхами, маком й родзинками. Також смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та узвар. Готували й пісний борщ з грибними вушками та грибну підливу.

На святковий стіл викладали трішки сіна, зверху - білу скатертину. Часто на кути стола викладали зубці часнику, щоб уся сім'я була здорова. З появою першої вечірньої зорі сідали за стіл. Помолившись, починали трапезу трьома ложками куті, ними ж і завершували.

Українці вірили, що опівночі перед Водохрещем вода в озерах та ріках хвилюється. Дехто посеред ночі йшов подивитись на це. Прийнято було набрати цієї води й ховати за святими образами на випадок поранення або тяжкої хвороби.

Найголовніші заборони 5 січня

Сьогодні не можна прати одяг, прибирати в домі, виконувати важку фізичну роботу.

Водохресну воду не можна змішувати зі звичайною. Також біля неї не можна лаятись матом, кричати, сваритися.

Цього дня не можна вкорочувати одяг, інакше можете скоротити своє життя.

Небажано цієї дати користуватися ножицями, ножами, сокирами та іншими гострими предметами, оскільки день вважається травмонебезпечним.

Не можна брати і позичати гроші - інакше весь рік проведете в боргах.

Головні прикмети дня