Крещенский Святвечер: что ни в коем случае нельзя делать сегодня

Традиции этого дня

Голодная кутья завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Ее готовят накануне Крещения. Заведено называть кутью "голодной", потому что весь день вплоть до святого ужина люди постятся.

Для традиционной семейной трапезы во второй Святвечер, в отличие от 24 декабря, не обязательно было готовить все 12 постных блюд.

На ужин подавали кутью с медом, орехами, маком и изюмом. Также жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле и компот. Готовили и постный борщ с грибными ушками и грибной подливкой.

На праздничный стол выкладывали немного сена, сверху – белую скатерть. Часто на углы стола выкладывали зубцы чеснока, чтобы вся семья была здорова. С появлением первой вечерней звезды садились за стол. Помолившись, начинали трапезу тремя ложками кутьи, ими же и завершали.

Украинцы верили, что в полночь перед Крещением вода в озерах и реках волнуется. Некоторые посреди ночи шли посмотреть на это. Принято было набрать эту воду и хоронить за святыми образами на случай ранения или тяжелой болезни.

Главные запреты 5 января

Сегодня нельзя стирать одежду, убирать в доме, выполнять тяжелую физическую работу.

Крещенскую воду нельзя смешивать с обычной. Также возле нее нельзя ругаться матом, кричать, ссориться.

В этот день нельзя укорачивать одежду, иначе вы можете сократить свою жизнь.

Нежелательно этой дате пользоваться ножницами, ножами, топорами и другими острыми предметами, поскольку день считается травмоопасным.

Нельзя брать и одалживать деньги – иначе весь год проведете в долгах.

Главные приметы дня