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В Україні хочуть встановити незвичайне свято: про що мова

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 15:11
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В Україні хочуть встановити незвичайне свято: про що мова Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстровано проект постанови про встановлення в Україні святкового дня - День подяки Богові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №10371.

Проект подано народним депутатом Віктором М'яликом та групою депутатів, серед яких голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Текст постанови поки що відсутній на сайті парламенту.

Проте раніше М'ялик із фракції "За майбутнє" самостійно подавав законопроект, яким пропонував запровадити в Україні нове свято "День подяки Богові".

У попередній записці до законопроекту М'ялик пропонував обрати останню неділю вересня як дату цього свята, оскільки в цей час завершується збирання врожаю.

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