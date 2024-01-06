Водохреще за новим стилем: головні традиції, прикмети та заборони цього світлого свята

6 січня за новим календарем церква святкує Водохреще Господнє, за старим у цей день відзначали перший Святвечір.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
У Біблії написано, що у 30-річному віці Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Вийшовши на берег, він із небес почув голос Бога-Отця, який назвав його своїм Сином. Після цього на Ісуса зійшов Святий Дух в образі голуба. Через це свято також називають Богоявленням.
У цей день християни освячують воду. Традиційно на річках чи озерах вирізують хрест із льоду, біля якого священник читає молитви. Освячену воду потрібно принести додому, дати напитися усім членам родини, а тоді окропити оселю. Вважається, що на Водохреще вода набирає особливої сили, тому здатна захищати від нечисті. Освячену воду зберігають цілий рік.
На Водохреще заведено вітатись одне з одним "Христос охрестився", на що відповідають "У річці Йордані".
У народі вірили, що у той момент, коли священник занурює хрест у воду, вся нечиста сила вистрибує з річки і залишається на землі, до поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом з нею впірнають у воду і всі чорти, що мерзли на землі.
За традицією протягом тижня після Водохреще не можна було прати, "щоб більше померло нечистої сили від морозів".
Останніми роками поширеним став обряд купання у водоймах на Водохреще. Священники наголошують, що цей звичай не є християнським і церква його не підтримує.
День ангела сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.