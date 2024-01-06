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Водохреще за новим стилем: головні традиції, прикмети та заборони цього світлого свята

Головні традиції та заборони на Водохреще (фото: pravlife)
Автор: Василина Копитко

6 січня за новим календарем церква святкує Водохреще Господнє, за старим у цей день відзначали перший Святвечір.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

У Біблії написано, що у 30-річному віці Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Вийшовши на берег, він із небес почув голос Бога-Отця, який назвав його своїм Сином. Після цього на Ісуса зійшов Святий Дух в образі голуба. Через це свято також називають Богоявленням.

У цей день християни освячують воду. Традиційно на річках чи озерах вирізують хрест із льоду, біля якого священник читає молитви. Освячену воду потрібно  принести додому, дати напитися усім членам родини, а тоді окропити оселю. Вважається, що на Водохреще вода набирає особливої сили, тому здатна захищати від нечисті. Освячену воду зберігають цілий рік.

На Водохреще заведено вітатись одне з одним "Христос охрестився", на що відповідають "У річці Йордані".

У народі вірили, що у той момент, коли священник занурює хрест у воду, вся нечиста сила вистрибує з річки і залишається на землі, до поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом з нею впірнають у воду і всі чорти, що мерзли на землі.

За традицією протягом тижня після Водохреще не можна було прати, "щоб більше померло нечистої сили від морозів".

Останніми роками поширеним став обряд купання у водоймах на Водохреще. Священники наголошують, що цей звичай не є християнським і церква його не підтримує.

Прикмети дня

  • ясна погода і мороз віщує засуху літом
  • сніжна і похмура погода - буде щедрий урожай
  • чути частий гавкіт собак - буде багато дичини
  • якщо в полудень на небі сині хмари - буде урожайний рік
  • якщо на Водохреще повний місяць, то весь січень буде така погода, яка була  три дні після свята
  • якщо небо ясне й безхмарне - до кінця місяця погода буде морозною і ясною
  • йде дощ - до кінця січня буде хмарно і дощитиме

Що не можна сьогодні робити

  • полоскати в річці білизну, викидати сміття у водойми чи виливати туди помиї
  • святкувати в брудному та старому одязі
  • розпивати спиртні напої, адже це суперечить церковним традиціям
  • лаятися, лихословити та ображатись
  • виконувати будь-яку важку роботу по господарству
  • не можна зберігати попіл після різдвяних свят - ні в хаті, ні в дворі, бо "буде пожежа". Ввечері на Водохреща його треба винести на річку і висипати на лід

День ангела сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.

Головна молитва дня

  

 

  

 

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.

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