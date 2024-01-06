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Крещение по новому стилю: главные традиции, приметы и запреты этого светлого праздника

Главные традиции и запреты на Крещение (фото: pravlife)
Автор: Василина Копытко

6 января по новому календарю церковь празднует Крещение Господне, по старому в этот день отмечали первый Святвечер.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

В Библии написано, что в 30-летнем возрасте Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Выйдя на берег, он с небес услышал голос Бога-Отца, который назвал его своим Сыном. После этого на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя. Поэтому праздник также называют Богоявлением.

В этот день христиане освящают воду. Традиционно на реках или озерах вырезают крест из льда, возле которого священник читает молитвы. Освященную воду нужно принести домой, дать напиться всем членам семьи, а затем покропить дом. Считается, что на Крещение вода приобретает особую силу, поэтому способна защищать от нечисти. Освященную воду хранят круглый год.

На Крещение принято здороваться друг с другом "Христос крестился", на что отвечают "В реке Иордане".

В народе верили, что в тот момент, когда священник погружает крест в воду, вся нечистая сила выпрыгивает из реки и остается на земле, пока какая-то из женщин не придет на реку стирать белье. Когда грязное белье опустится в воду, то вместе с ним ныряют в воду и все черти, которые мерзли на земле.

По традиции в течение недели после Крещения нельзя было стирать, "чтобы больше умерло нечистой силы от морозов".

В последние годы распространенным стал обряд купания в водоемах на Крещение. Священники подчеркивают, что этот обычай не христианский и церковь его не поддерживает.

Приметы дня

  • ясная погода и мороз предвещает засуху летом
  • снежная и пасмурная погода - будет щедрый урожай
  • слышен частый лай собак - будет много дичи
  • если в полдень на небе синие облака - будет урожайный год
  • если на Крещение полнолуние, то весь январь будет такая погода, какой она была три дня после праздника
  • если небо ясное и безоблачное - к концу месяца погода будет морозной и ясной
  • идет дождь - до конца января будет облачно и дождливо

Что нельзя сегодня делать

  • полоскать в реке белье, выбрасывать мусор в водоемы или выливать туда помои
  • праздновать в грязной и старой одежде
  • распивать спиртные напитки, ведь это противоречит церковным традициям
  • ругаться, злословить и обижаться
  • выполнять любую тяжелую работу по хозяйству
  • нельзя хранить пепел после рождественских праздников - ни в доме, ни во дворе, потому что "будет пожар". Вечером на Крещение его нужно вынести на реку и высыпать на лед

День ангела сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия, Доминикия, Лаврентий, Марта, Иван, Михей, Мария.

Главная молитва дня

  

 

 

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