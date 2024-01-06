Крещение по новому стилю: главные традиции, приметы и запреты этого светлого праздника

6 января по новому календарю церковь празднует Крещение Господне, по старому в этот день отмечали первый Святвечер.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В Библии написано, что в 30-летнем возрасте Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Выйдя на берег, он с небес услышал голос Бога-Отца, который назвал его своим Сыном. После этого на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя. Поэтому праздник также называют Богоявлением.
В этот день христиане освящают воду. Традиционно на реках или озерах вырезают крест из льда, возле которого священник читает молитвы. Освященную воду нужно принести домой, дать напиться всем членам семьи, а затем покропить дом. Считается, что на Крещение вода приобретает особую силу, поэтому способна защищать от нечисти. Освященную воду хранят круглый год.
На Крещение принято здороваться друг с другом "Христос крестился", на что отвечают "В реке Иордане".
В народе верили, что в тот момент, когда священник погружает крест в воду, вся нечистая сила выпрыгивает из реки и остается на земле, пока какая-то из женщин не придет на реку стирать белье. Когда грязное белье опустится в воду, то вместе с ним ныряют в воду и все черти, которые мерзли на земле.
По традиции в течение недели после Крещения нельзя было стирать, "чтобы больше умерло нечистой силы от морозов".
В последние годы распространенным стал обряд купания в водоемах на Крещение. Священники подчеркивают, что этот обычай не христианский и церковь его не поддерживает.
День ангела сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия, Доминикия, Лаврентий, Марта, Иван, Михей, Мария.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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