Водохреще за новим стилем: головні традиції, прикмети та заборони цього світлого свята
6 січня за новим календарем церква святкує Водохреще Господнє, за старим у цей день відзначали перший Святвечір.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
У Біблії написано, що у 30-річному віці Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Вийшовши на берег, він із небес почув голос Бога-Отця, який назвав його своїм Сином. Після цього на Ісуса зійшов Святий Дух в образі голуба. Через це свято також називають Богоявленням.
У цей день християни освячують воду. Традиційно на річках чи озерах вирізують хрест із льоду, біля якого священник читає молитви. Освячену воду потрібно принести додому, дати напитися усім членам родини, а тоді окропити оселю. Вважається, що на Водохреще вода набирає особливої сили, тому здатна захищати від нечисті. Освячену воду зберігають цілий рік.
На Водохреще заведено вітатись одне з одним "Христос охрестився", на що відповідають "У річці Йордані".
У народі вірили, що у той момент, коли священник занурює хрест у воду, вся нечиста сила вистрибує з річки і залишається на землі, до поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом з нею впірнають у воду і всі чорти, що мерзли на землі.
За традицією протягом тижня після Водохреще не можна було прати, "щоб більше померло нечистої сили від морозів".
Останніми роками поширеним став обряд купання у водоймах на Водохреще. Священники наголошують, що цей звичай не є християнським і церква його не підтримує.
Прикмети дня
- ясна погода і мороз віщує засуху літом
- сніжна і похмура погода - буде щедрий урожай
- чути частий гавкіт собак - буде багато дичини
- якщо в полудень на небі сині хмари - буде урожайний рік
- якщо на Водохреще повний місяць, то весь січень буде така погода, яка була три дні після свята
- якщо небо ясне й безхмарне - до кінця місяця погода буде морозною і ясною
- йде дощ - до кінця січня буде хмарно і дощитиме
Що не можна сьогодні робити
- полоскати в річці білизну, викидати сміття у водойми чи виливати туди помиї
- святкувати в брудному та старому одязі
- розпивати спиртні напої, адже це суперечить церковним традиціям
- лаятися, лихословити та ображатись
- виконувати будь-яку важку роботу по господарству
- не можна зберігати попіл після різдвяних свят - ні в хаті, ні в дворі, бо "буде пожежа". Ввечері на Водохреща його треба винести на річку і висипати на лід
День ангела сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.
Головна молитва дня
"Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії втілено нетлінний і в цей світ на спасіння наше, що прийшло!
Ти не вмів бачити від диявола муки роду людського й у світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Івана, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так узяв у водах Йорданських гріхи всього світу.
Хай радіє нині небо і земля, і весь світ грає; річки хлюпають; озера, безодні та моря Ти освятив Божественним хрещенням.
Сподоби нас прийти до Тебе, хто хоче за твоїм голосом, так черпати воду благодаті Твоєї й відпущення гріхів наших і так, що відкинули безбожність і мирські похоті; цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому столітті, чекаючи на яву слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, але не від справ наших врятуєш нас.
Але за Твоєю милістю і за оновленням Святого Духа Твого, благодаттю якого ми виправдані, спадкоємцями будемо вічне життя в Царстві Твоєму. І дай же нам з усіма святими прославити всесвяте ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і твоїм живучим Духом нині та завжди, і на віки віків". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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