Крещение по новому стилю: главные традиции, приметы и запреты этого светлого праздника
6 января по новому календарю церковь празднует Крещение Господне, по старому в этот день отмечали первый Святвечер.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
В Библии написано, что в 30-летнем возрасте Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Выйдя на берег, он с небес услышал голос Бога-Отца, который назвал его своим Сыном. После этого на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя. Поэтому праздник также называют Богоявлением.
В этот день христиане освящают воду. Традиционно на реках или озерах вырезают крест из льда, возле которого священник читает молитвы. Освященную воду нужно принести домой, дать напиться всем членам семьи, а затем покропить дом. Считается, что на Крещение вода приобретает особую силу, поэтому способна защищать от нечисти. Освященную воду хранят круглый год.
На Крещение принято здороваться друг с другом "Христос крестился", на что отвечают "В реке Иордане".
В народе верили, что в тот момент, когда священник погружает крест в воду, вся нечистая сила выпрыгивает из реки и остается на земле, пока какая-то из женщин не придет на реку стирать белье. Когда грязное белье опустится в воду, то вместе с ним ныряют в воду и все черти, которые мерзли на земле.
По традиции в течение недели после Крещения нельзя было стирать, "чтобы больше умерло нечистой силы от морозов".
В последние годы распространенным стал обряд купания в водоемах на Крещение. Священники подчеркивают, что этот обычай не христианский и церковь его не поддерживает.
Приметы дня
- ясная погода и мороз предвещает засуху летом
- снежная и пасмурная погода - будет щедрый урожай
- слышен частый лай собак - будет много дичи
- если в полдень на небе синие облака - будет урожайный год
- если на Крещение полнолуние, то весь январь будет такая погода, какой она была три дня после праздника
- если небо ясное и безоблачное - к концу месяца погода будет морозной и ясной
- идет дождь - до конца января будет облачно и дождливо
Что нельзя сегодня делать
- полоскать в реке белье, выбрасывать мусор в водоемы или выливать туда помои
- праздновать в грязной и старой одежде
- распивать спиртные напитки, ведь это противоречит церковным традициям
- ругаться, злословить и обижаться
- выполнять любую тяжелую работу по хозяйству
- нельзя хранить пепел после рождественских праздников - ни в доме, ни во дворе, потому что "будет пожар". Вечером на Крещение его нужно вынести на реку и высыпать на лед
День ангела сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия, Доминикия, Лаврентий, Марта, Иван, Михей, Мария.
Главная молитва дня
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца пред всеми веками рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощен нетленный и в этот мир во спасение наше, пришедшее!"
Ты не умел видеть от дьявола мучения рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешен, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.
Да радуется ныне небо и земля, и весь мир играет, реки хлюпают, озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.
Позволь нам прийти к Тебе, кто хочет по твоему голосу, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли безбожие и мирские похоти, целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.
Но по Твоей милости и по обновлению Святого Духа Твоего, благодатью которого мы оправданы, наследниками будем вечную жизнь в Царстве Твоем. И дай же нам со всеми святыми прославить всесвятое имя Твое с Отцом и с Пресвятым, и Благим, и твоим живущим Духом ныне и всегда, и во веки веков". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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