Крещение по новому стилю: главные традиции, приметы и запреты этого светлого праздника

6 января по новому календарю церковь празднует Крещение Господне, по старому в этот день отмечали первый Святвечер.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

В Библии написано, что в 30-летнем возрасте Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Выйдя на берег, он с небес услышал голос Бога-Отца, который назвал его своим Сыном. После этого на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя. Поэтому праздник также называют Богоявлением.

В этот день христиане освящают воду. Традиционно на реках или озерах вырезают крест из льда, возле которого священник читает молитвы. Освященную воду нужно принести домой, дать напиться всем членам семьи, а затем покропить дом. Считается, что на Крещение вода приобретает особую силу, поэтому способна защищать от нечисти. Освященную воду хранят круглый год.

На Крещение принято здороваться друг с другом "Христос крестился", на что отвечают "В реке Иордане".

В народе верили, что в тот момент, когда священник погружает крест в воду, вся нечистая сила выпрыгивает из реки и остается на земле, пока какая-то из женщин не придет на реку стирать белье. Когда грязное белье опустится в воду, то вместе с ним ныряют в воду и все черти, которые мерзли на земле.

По традиции в течение недели после Крещения нельзя было стирать, "чтобы больше умерло нечистой силы от морозов".

В последние годы распространенным стал обряд купания в водоемах на Крещение. Священники подчеркивают, что этот обычай не христианский и церковь его не поддерживает.

Приметы дня

ясная погода и мороз предвещает засуху летом

снежная и пасмурная погода - будет щедрый урожай

слышен частый лай собак - будет много дичи

если в полдень на небе синие облака - будет урожайный год

если на Крещение полнолуние, то весь январь будет такая погода, какой она была три дня после праздника

если небо ясное и безоблачное - к концу месяца погода будет морозной и ясной

идет дождь - до конца января будет облачно и дождливо

Что нельзя сегодня делать

полоскать в реке белье, выбрасывать мусор в водоемы или выливать туда помои

праздновать в грязной и старой одежде

распивать спиртные напитки, ведь это противоречит церковным традициям

ругаться, злословить и обижаться

выполнять любую тяжелую работу по хозяйству

нельзя хранить пепел после рождественских праздников - ни в доме, ни во дворе, потому что "будет пожар". Вечером на Крещение его нужно вынести на реку и высыпать на лед

День ангела сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия, Доминикия, Лаврентий, Марта, Иван, Михей, Мария.

Главная молитва дня

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца пред всеми веками рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощен нетленный и в этот мир во спасение наше, пришедшее!"

Ты не умел видеть от дьявола мучения рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешен, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля, и весь мир играет, реки хлюпают, озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Позволь нам прийти к Тебе, кто хочет по твоему голосу, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли безбожие и мирские похоти, целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.