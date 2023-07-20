Водіїв попереджають про сезонне явище на дорогах: чого варто остерігатися (фото)

Черепахи часто переходять дороги

В Україні існує лише один вид черепахи - болотяна. Ця прісноводна тварина живе в неглибоких водоймах, але на початку літа її можна зустріти далеко від води. Річ у тому, що самки мігрують в пошуках місця для відкладення яєць.

Саме в цей період черепахи є дуже вразливими.

Переходячи дорогу, тварини можуть загинути під колесами автомобілів. Існує також загроза потрапити в злі руки браконьєрів чи просто невмілих "рятувальників".

Сьогодні кількість болотяних черепах скорочується через забудову місць їхнього існування, забруднення водойм, спалювання сухої трави та очерету, під час якого гинуть кладки.

"Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху: будьте уважними! Якщо ви побачили черепаху на дорозі, зупиніться й перенесіть її подалі в напрямку, в якому вона рухалася", - закликають природозахисники.

Що відомо про болотяну черепаху

Забарвлення карапакса - панцира - черепахи може змінюватися від темно-оливкового, темно-сірого кольорів з жовтими рисками та плямами, трапляються й особини чорного кольору.

У природі болотяні черепахи можуть жити десятки років. Вони заселяють неглибокі водойми, тримаються на невеликій глибині, повзають чи плавають дном.

Плавають черепахи швидко та спритно, а от по землі рухаються значно повільніше. Тварини виходять на берег погрітися на сонці та при цьому можуть віддалятись від водойми на кілька сотень метрів.

Ареал виду охоплює Південну та Центральну Європу, Передню Азію та північно-західну частину Африки. В Україні болотяна черепаха мешкає в річках басейну Чорного моря та в Криму.

Прісноводне може також траплятися в лісових, лісостепових та степових районах, де заселяє болота, плавні, озера, ставки, річкові затоки з мулистим дном.

Українських водіїв закликають бути обачними на дорогах через активність болотяних черепах (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)