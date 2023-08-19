Водіїв почали штрафувати за "неіснуюче" порушення: чому не варто платити

За що почали штрафувати

Як пише "Дорожній адвокат", до юристів почастішали випадки звернення водіїв, на яких склали постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за наявність тріщин на вітровому склі транспортного засобу.

При виявленні такого дефекту на "лобовусі" поліцейські виписують протоколи про складення адмінвідповідальності на підставі ч. 1. ст. 121 КУпАП.

Штрафують за "порушення" на мінімальну суму - 340 грн, мотивуючи статтею про керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація ТЗ заборонена.

Чому такий штраф незаконний

Юристи кажуть, що вказана стаття Кодексу не передбачає штраф саме за тріщину на лобовому склі, і в Правилах дорожнього руху нема такого пункту в переліку технічних несправностей, з якими не можна їздити.

Отже такі дії щодо водіїв є протиправними і водії мають повне право їх оскаржувати.

Якщо не оскаржити

Деякі кермувальники вважають простішим заплатити 340 гривень, адже це невеликі гроші порівняно із затратою часу, сил та нервів на оскарження.

Проте юристи кажуть, якщо ви сплатили, ви автоматично погодилися, що порушили закон, тож при наступній зупинці ви можете потрапити під санкцію цієї ж статті КУпАП, але вже за ч. 4. Вона, своєю чергою, передбачає штраф 850-1700 грн "з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб".

На оскарження постанови надається 10 днів з моменту її отримання.