"Для них війни немає". Водії заблокували на кордоні волонтерів, які везли машини для ЗСУ: відео скандалу

Через довгу чергу на пункті пропуску "Шегині" українські волонтери, які везли авто з Європи для потреб ЗСУ, попросили польських прикордонників пропустити їх без черги.
Цікаво, що польські митники дали дозвіл, але от інші українські водії, які стояли у черзі, категорично відмовились пропускати благодійників та заблокували волонтерам проїзд.
Історією поділилась Оксана Боднар на своїй Facebook-сторінці.
"Цієї ночі, мої друзі-волонтери переганяли авто для ЗСУ (такі маленькі повнопривідні буси Mitsubishi Delica, які дуже люблять військові)", - написала Боднар.
Водії не хотіли пропускати авто для ЗСУ на кордоні (фото: facebook.com/oksana.tanchuk.7)
За її словами, на 10 машин було потрібно оформити транзитну декларацію на митниці.
"Черга була дуже довга і повільно рухалась, було прийнято рішення попросити пропустити машини для ЗСУ без черги у поляків на в’їзді на кордон, вони дозволили, що велика рідкість", написала жінка.
Вона зазначила, що українські водії, які стояли в черзі, категорично відмовились пропускати автівки для військових та заблокували проїзд.
"Чому волонтерів у свій вихідний, який могли б провести час вдома з рідними чи працювати, принижують та блокують? Чому машини, в які прийдеться вкласти ще купу грошей, які чекають військові, блокують на кордоні якісь нелюди?" - додала Оксана.
Коментатори однозначно почали засуджувати українських водіїв, докоряючи, що "для них війни немає".
Також нагадаємо, в Полтаві водій автобуса не пустив пораненого військового на сидяче місце.