"Для них войны нет". Водители заблокировали на границе волонтеров, завозивших авто для ВСУ: видео скандала

Из-за длинной очереди на пункте пропуска "Шегини" украинские волонтеры, которые везли из Европы авто для нужд ВСУ, попросили польских пограничников пропустить их без очереди.
Интересно, что польские таможенники дали разрешение, но другие украинские водители, которые стояли в очереди, категорически отказались пропускать благотворителей и заблокировали волонтерам проезд.
Историей поделилась Оксана Боднар на своей Facebook-странице.
"Этой ночью мои друзья-волонтеры перегоняли авто для ВСУ (такие маленькие полноприводные бусы Mitsubishi Delica, которые очень любят военные)", - написала Боднар.
Водители не хотели пропускать авто для ВСУ на границе (фото: facebook.com/oksana.tanchuk.7)
По ее словам, на 10 машин потребовалось оформить транзитную декларацию на таможне.
"Очередь была очень длинная и медленно двигалась, было принято решение попросить пропустить машины для ВСУ без очереди у поляков на въезде на границу, они позволили, что большая редкость", написала женщина.
Она отметила, что стоящие в очереди украинские водители категорически отказались пропускать автомобили для военных и заблокировали им проезд.
"Почему волонтеров в свой выходной, который могли бы провести время дома с родными или работать, унижают и блокируют? Почему машины, в которые придется вложить еще кучу денег, которые ждут военные, блокируют на границе какие-то нелюди?" - добавила Оксана.
Комментаторы однозначно начали осуждать украинских водителей, упрекая, что "для них войны нет".
Также напомним, что в Полтаве водитель автобуса не пустил раненого военного на сидячее место.