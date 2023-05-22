"Для них войны нет". Водители заблокировали на границе волонтеров, завозивших авто для ВСУ: видео скандала

Интересно, что польские таможенники дали разрешение, но другие украинские водители, которые стояли в очереди, категорически отказались пропускать благотворителей и заблокировали волонтерам проезд.

Из-за длинной очереди на пункте пропуска "Шегини" украинские волонтеры, которые везли из Европы авто для нужд ВСУ, попросили польских пограничников пропустить их без очереди.

"Этой ночью мои друзья-волонтеры перегоняли авто для ВСУ (такие маленькие полноприводные бусы Mitsubishi Delica, которые очень любят военные)", - написала Боднар.

Водители не хотели пропускать авто для ВСУ на границе (фото: facebook.com/oksana.tanchuk.7)

По ее словам, на 10 машин потребовалось оформить транзитную декларацию на таможне.

"Очередь была очень длинная и медленно двигалась, было принято решение попросить пропустить машины для ВСУ без очереди у поляков на въезде на границу, они позволили, что большая редкость", написала женщина.

Она отметила, что стоящие в очереди украинские водители категорически отказались пропускать автомобили для военных и заблокировали им проезд.

"Почему волонтеров в свой выходной, который могли бы провести время дома с родными или работать, унижают и блокируют? Почему машины, в которые придется вложить еще кучу денег, которые ждут военные, блокируют на границе какие-то нелюди?" - добавила Оксана.

Инцидент разозлил украинцев

Комментаторы однозначно начали осуждать украинских водителей, упрекая, что "для них войны нет".