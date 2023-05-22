"Для них войны нет". Водители заблокировали на границе волонтеров, завозивших авто для ВСУ: видео скандала
Из-за длинной очереди на пункте пропуска "Шегини" украинские волонтеры, которые везли из Европы авто для нужд ВСУ, попросили польских пограничников пропустить их без очереди.
Интересно, что польские таможенники дали разрешение, но другие украинские водители, которые стояли в очереди, категорически отказались пропускать благотворителей и заблокировали волонтерам проезд.
Историей поделилась Оксана Боднар на своей Facebook-странице.
"Этой ночью мои друзья-волонтеры перегоняли авто для ВСУ (такие маленькие полноприводные бусы Mitsubishi Delica, которые очень любят военные)", - написала Боднар.
Водители не хотели пропускать авто для ВСУ на границе (фото: facebook.com/oksana.tanchuk.7)
По ее словам, на 10 машин потребовалось оформить транзитную декларацию на таможне.
"Очередь была очень длинная и медленно двигалась, было принято решение попросить пропустить машины для ВСУ без очереди у поляков на въезде на границу, они позволили, что большая редкость", написала женщина.
Она отметила, что стоящие в очереди украинские водители категорически отказались пропускать автомобили для военных и заблокировали им проезд.
"Почему волонтеров в свой выходной, который могли бы провести время дома с родными или работать, унижают и блокируют? Почему машины, в которые придется вложить еще кучу денег, которые ждут военные, блокируют на границе какие-то нелюди?" - добавила Оксана.
Инцидент разозлил украинцев
Комментаторы однозначно начали осуждать украинских водителей, упрекая, что "для них войны нет".
- Вони перемогли у цій війні, напевно. А може забули географію і думають, що тут треба показати свій героїзм.
- Яка доволі знайома ситуація. Сам подібний пост викладав ще в серпні. Жахливо усвідомлювати, що рік повномасштабної війни так в голові в багатьох нічого не змінив. Бачу, моральне уродство (не плутати з каліцтвом) - не виліковне
- В основному люди, як бачать авто з правим кермом, перепитують - чи на ЗСУ. І в більшості ставляться з розумінням і пускають позачергово. Але, як показує ситуація є гниди, яким черга і виторг дорожчі за все на світі!
- А наші прикордонники чого не втрутилися? І тих, хто блокував, - в кінець черги! Бо в умовах воєнного стану діють певні норми. А складається враження, що прикордонники існують в своїй реальності, тільки можуть "бєглих ворюг" з нашими грошима за кордон випускати...
- То, мабуть, ті, яким вигідно, щоб українців нищили...
Также напомним, что в Полтаве водитель автобуса не пустил раненого военного на сидячее место.