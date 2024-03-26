Водіям на замітку. Експерти визначили, які авто з пробігом є найнадійнішими: список

Британські експерти визначили, які авто є найнадійнішими навіть після кількох тисяч кілометрів пробігу. Також вони назвали три моделі, які найчастіше ламаються при експлуатації, тому вважаються не надійними.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію What Car.
Автомобілі із салону багатьом українцям є недоступними через високу ціну, тож найкращим виходом для них є купівля вживаної машини. Втім до вибору варто підійти дуже ретельно, адже іноді дешеві моделі потім вимагають великих капіталовкладень для ремонту.
Британські експерти, складаючи рейтинг, враховували скільки обходяться власникам кожної моделі ремонт і скільки часу вони провели в гаражі на ремонті. Вони проаналізували надійність вживаних автомобілів віком від 6 до 20 років.
Рейтинг найнадійніших авто:
Кросовери Kia Sportage, Lexus NX та Renault Captur є найнадійнішими моделями з пробігом. Також спорткар Porsche Cayman відзначився низькою кількістю поломок.
За оцінкою експертів наступні авто найчастіше ламаються та вимагають регулярних капіталовкладень:
Більшість власників Peugeot 3008 першого покоління повідомили, що ця модель часто ламається. Головними проблемами вони назвали збої у роботі гальм, коробки передач і підвіски.
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