Водителям на заметку. Эксперты определили, какие автомобили с пробегом являются самыми надежными: список

Самые надежные автомобили с пробегом

Автомобили из салона многим украинцам недоступны из-за высокой цены, поэтому лучшим выходом для них является покупка подержанной машины. Однако к выбору стоит подойти очень тщательно, ведь иногда дешевые модели потом требуют больших капиталовложений для ремонта.

Британские эксперты, составляя рейтинг, учитывали, сколько обходятся владельцам каждой модели ремонт и сколько времени они провели в гараже на ремонте. Они проанализировали надежность подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет.

Рейтинг самых надежных автомобилей:

Kia Sportage, Lexus NX, Porsche Cayman, Renault Captur - 100%

Suzuki SX4 S-Cross, Toyota Yaris Hybrid - 99,4%

Lexus CT - 99%

Toyota Auris (2013-2019) - 98,7%

Toyota Auris (2007-2013) - 98,6%

Mercedes-Benz SL - 98,4%

Alfa Romeo Giulietta - 98,2%

Suzuki Vitara - 98,1%

Lexus RX - 97,9%

Lexus GS - 97,3%

Hyundai i20 - 96,8%

Lexus GS - 97,3%

Lexus IS, Mercedes-Benz GLA - 96,5%

Hyundai i30 - 96,3%

Honda Jazz - 96,2%

Ford Mondeo - 96%

Toyota RAV4 - 95,7%

Ауди TT – 95,5%.

Honda CR-V - 95,4%

Suzuki Swift - 95,2%

Mini Cooper - 95,1%

Кроссоверы Kia Sportage, Lexus NX и Renault Captur являются самыми надежными моделями с пробегом. Также спорткар Porsche Cayman отличился низким количеством поломок.

Самые ненадежные авто с пробегом

По оценке экспертов, следующие авто чаще всего ломаются и требуют регулярных капиталовложений:

Peugeot 3008 - 41,8%

Skoda Octavia (дизель) - 43,6%

Land Rover Discovery - 44,6%

Большинство владельцев Peugeot 3008 первого поколения сообщили, что эта модель часто ломается. Главными проблемами они назвали сбои в работе тормозов, коробки и подвески.