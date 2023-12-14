Водіям розповіли, як алкоголь впливає на водіння та який можна отримати штраф

Погіршення координації

Вживання алкоголю сповільнює мозкові реакції та затримує відповідь на подразники. Це означає, що водій, який перебуває під впливом алкоголю, має значно більший час реакції на дорожні ситуації.

Алкоголь також впливає на координацію рухів, що робить важчим виконання точних маневрів та керування автомобілем.

Зниження концентрації

Він також впливає на здатність водія зосередитися та тримати увагу на дорозі. Водій, споживши алкоголь, може легше відволікатися, втрачати концентрацію та не помічати важливі дорожні знаки або сигнали. Це може призвести до небезпечних ситуацій.

Ризикована поведінка

Під впливом алкоголю, водії часто стають більш схильними до ризикованої поведінки на дорозі.

Вони можуть перевищувати швидкість, не дотримуватись правил обгону, робити небезпечні маневри та ігнорувати дорожні знаки. Крім того, алкоголь може призводити до недооцінки небезпеки.

Похмілля за кермом

Один з видів пʼяного водіння - це керування автомобілем в стані похмілля.

Багато водіїв, які вживали алкоголь увечері, можуть ще мати відчуття втоми, мігрені, знижену концентрацію та погіршену реакцію наступного дня. Це також може вплинути на їх здатність безпечно керувати автомобілем.

Яка відповідальність

Експерти кажуть, що законодавство щодо пʼяного водіння встановлює максимально допустимий рівень алкоголю в крові у розмірі 0,02 проміле.

За порушення можна отримати штраф у розмірі 17000 і до 51000 грн, а також позбавлення права керування на строк від 1 до 10 років.

Водії повинні самостійно приймати відповідальність за свої дії на дорозі. Вони повинні усвідомлювати, що їхні рішення можуть мати життєво важливі наслідки для них самих та для інших учасників дорожнього руху.

Знання про ці наслідки, відповідальне ставлення до вживання алкоголю та розумне прийняття рішень можуть допомогти нам уникнути трагедійних ситуацій і зберегти безпеку на дорозі.