Через сколько времени можно садиться за руль после употребления алкоголя: это важно знать
К сожалению, некоторые водители воспринимают допустимые 0,2 промилле, как разрешение выпить за рулем и забывают, что алкоголь является одной из наиболее распространенных причин ДТП.
Об этом сообщается на сайте Автопоміч.
Так, в Украине установлены предельно допустимые показатели алкоголя в крови, моче и выдыхаемом воздухе, с учетом того, что в организме водителя может содержаться естественный алкоголь через различные заболевания или продукты.
В частности, максимальное значение алкоголя в крови водителя допустимо в Украине в 2021 году - это 0,2 промилле (которое, фактически, равно 0).
Так, степень алкогольного опьянения зависит от количества выпитых спиртных напитков, объема и состава съеденных продуктов, а также возраста, веса и пола водителя.
Как известно, все спиртные напитки имеют и разные периоды (время) выведения их из организма человека.
Пиво
Этот слабоалкогольный напиток, выпитый в объеме 500 мл, полностью выводится из организма в течение 2-2,5 часов; 1 литр пива выводится из организма через 4,5-5,0 часов, а вот полное выведение 1,5 литров – это около 7 часов.
Вино
100 мл будет выводиться из организма 1,5 часа, на выведение 0,5 л нужно примерно 7,5 часа. А для полного очищения организма от одной бутылки вина объемом 700 мл требуется 10,5 часов.
Водка
Отмечается, что после первой дозы водки в объеме 100 мл, уровень алкоголя в крови составляет около 0,8 промилле и она будет выводиться в течение 4 часов. А вот в объеме 300 мл она задержится в организме уже на 14 часов. А после употребления 500 мл водки управление авто придется отложить, как минимум, на сутки.
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