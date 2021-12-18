Водителю на заметку: эти простые советы помогут экономить бензин в любую пору года

Автомобилисты придумывают массу приемов, как можно сэкономить на горючем. Кто-то заливает бензин подешевле, другие предпочитают открывать окна в транспорте, нежели включать кондиционер... хотя на самом деле такая практика может привести к обратному результату. Как же не подтверждать на собственном опыте верность поговорки - скупой платит дважды?

О простых и действенных способах добиться меньшего расхода бензина в любую пору года - читайте в материале ниже.

Напомним, ранее мы писали, без чего нельзя ездить зимой в авто, и какой набор водителю нужно иметь обязательно.

А также рассказывали, как правильно ездить в гололед, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.