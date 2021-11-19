Водителю на заметку: когда нужно срочно проверить работу аккумулятора

Как утверждают специалисты немецкой автомобильной ассоциации, именно проблемы с аккумулятором стали причиной половины всех неисправностей автомобиля за последние несколько лет.

В каких случаях нужно немедленно проверить работу аккумулятора:

1. Если батарее автомобиля уже более четырех лет. После 3,5 лет эксплуатации емкость аккумулятора начинает очень быстро снижаться.

2. Если автомобиль долгое время простаивал или редко эксплуатировался. Самозарядка может посадить аккумулятор буквально за несколько недель.

3. Автомобиль используется исключительно для коротких поездок.

4. Возникают проблемы при заводе – не всегда заводиться с первого раза.

5. В автомобиле установили дополнительные потребители энергии – например, новый обогрев или подогрев сидений.

6. Автомобиль в жаркое время года находился постоянно под воздействием высоких температур.

7. Надвигается холодная пора года или вы планируете путешествие в холодные регионы.

8. Перед длительными поездками.