ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Откажитесь от покупки такого автомобиля: эксперты назвали пять важных причин

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 10:36
Откажитесь от покупки такого автомобиля: эксперты назвали пять важных причин Фото: Эксперты назвали пять важных причин отказаться от покупки б/у автомобиля (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Покупка подержанного автомобиля всегда несет с собой определенные риски. Полную информацию о транспортном средстве, о техническом состоянии и проблемах продавец порой дать не может.

Эксперты назвали пять важных причин, по которым стоит отказаться от покупки подержанного автомобиля. Об этом говорится в материале ampercar.

Как отмечают специалисты, первое, что нужно сделать перед покупкой – это загнать машину на подъемник и проверить ее состояние снизу.

Если пороги и лонжероны уже прогнили – сразу отказывайтесь от покупки.

Если на авто большое количество шпатлевки или металл кузова очень тонкий – это говорит о том, что транспортное средство фактически отъездило свой положенный срок.

Если углы колес выставлены неправильно – это может говорить о том, что автомобиль побывал в ДТП.

Дымящийся мотор, хрустящая или дергающаяся коробка - говорят о том, что автомобилю предстоит дорогостоящий ремонт.

Если вырезаны катализаторы – то это верный признак тюнинга и того, что на машине ездили очень много, резко и агрессивно.

Всегда проверяйте историю б\у автомобиля – часто транспортные средства выставляют на продажу после серьезного ДТП. Его приводят в порядок условно, "для продажи".

Не рекомендуется покупать автомобили, которые использовали для службы такси – изношенность деталей может быть в разы больше, чем кажется на первый взгляд.

Если автомобиль за короткий срок сменил несколько хозяев – это должно насторожить покупателя.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях водитель может получить штраф за невключенную аварийку.

А также рассказывали о том, как действовать водителю, если попал в ДТП с животным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
LITE
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому