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Водителю на заметку: когда нужно срочно проверить работу аккумулятора

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 14:09
Водителю на заметку: когда нужно срочно проверить работу аккумулятора Фото: Когда нужно срочно проверить работу аккумулятора авто (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Аккумулятор – важный элемент автомобиля, который обеспечивает энергией все электрические системы машины. Если он выходит из строя, то водитель останется без своего верного железного коня.

С наступлением холодов нагрузка на аккумулятор вырастает и поэтому его состояние нужно проверять регулярно и более тщательно.

Какие признаки могут говорить о том, что с аккумулятором что-то не в порядке – читайте ниже.

Как утверждают специалисты немецкой автомобильной ассоциации, именно проблемы с аккумулятором стали причиной половины всех неисправностей автомобиля за последние несколько лет.

В каких случаях нужно немедленно проверить работу аккумулятора:

1. Если батарее автомобиля уже более четырех лет. После 3,5 лет эксплуатации емкость аккумулятора начинает очень быстро снижаться.

2. Если автомобиль долгое время простаивал или редко эксплуатировался. Самозарядка может посадить аккумулятор буквально за несколько недель.

3. Автомобиль используется исключительно для коротких поездок.

4. Возникают проблемы при заводе – не всегда заводиться с первого раза.

5. В автомобиле установили дополнительные потребители энергии – например, новый обогрев или подогрев сидений.

6. Автомобиль в жаркое время года находился постоянно под воздействием высоких температур.

7. Надвигается холодная пора года или вы планируете путешествие в холодные регионы.

8. Перед длительными поездками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие правила езды на гололеде должны знать все водители.

А также рассказывали о том, от покупки какого автомобиля стоит немедленно отказаться.

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