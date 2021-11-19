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Водієві на замітку: коли потрібно терміново перевірити роботу акумулятора

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П'ятниця 19 листопада 2021 14:09
Водієві на замітку: коли потрібно терміново перевірити роботу акумулятора Фото: Коли потрібно терміново перевірити роботу акумулятора авто (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Акумулятор - важливий елемент автомобіля, який забезпечує енергією всі електричні системи машини. Якщо він виходить з ладу, то водій залишиться без свого вірного залізного коня.

З настанням холодів навантаження на акумулятор виростає і тому його стан потрібно перевіряти регулярно і більш ретельно.

Які ознаки можуть говорити про те, що з акумулятором щось не в порядку – читайте нижче.

Як стверджують фахівці німецької автомобільної асоціації, саме проблеми з акумулятором стали причиною половини всіх несправностей автомобіля за останні кілька років.

В яких випадках потрібно негайно перевірити роботу акумулятора:

1. Якщо батареї автомобіля вже понад чотири роки. Після 3,5 років експлуатації ємність акумулятора починає дуже швидко знижуватися.

2. Якщо автомобіль довгий час простоював або рідко експлуатувався. Самозарядка може посадити акумулятор буквально за кілька тижнів.

3. Автомобіль використовується виключно для коротких поїздок.

4. Виникають проблеми при заводі – не завжди заводитися з першого разу.

5. В автомобілі встановили додаткові споживачі енергії - наприклад, новий обігрів або підігрів сидінь.

6. Автомобіль в спекотну пору року знаходився постійно під впливом високих температур.

7. Насувається холодна пора року або ви плануєте подорож в холодні регіони.

8. Перед тривалими поїздками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які правила їзди на ожеледі повинні знати всі водії.

А також розповідали про те, від покупки якого автомобіля варто негайно відмовитися.

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