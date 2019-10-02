Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева

В Киеве в одной из маршруток орудуют карманники, которые работают в сговоре с водителем. Об этом сообщили подписчики Facebook-паблика "Позняки Осокорки Харьковский".

Речь идет о маршрутном такси № 407, которое курсирует между Дарницким пригородным вокзалом и жилым массивом "Осокорки".

По информации пользователей, преступники обычно работают по утрам, когда маршрутка переполнена. Водитель очень долго стоит на остановка и ждет сигнала от сообщника, который заходит в автобус последним и становится на ступеньку.

Жертвой же становится пассажир, который (которая) стоит над ступенькой и держит сумку снизу, как раз на уровне руки карманника.

В маршрутке Киева воры работают вместе с водителем (скрин: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Пользователи сети в комментариях очень возмущены подобным фактом и требуют выдать номер маршрутного такси и фото водителя. Кое-кто утверждает, что подобное происходит на многих маршрутах.

"Держите сумку в транспорте всегда впереди себя!" - предупреждает подписчица.

"Номера маршрутки. Фото водилы", - просит предъявить комментатор.

"Это не только на 407 маршруте происходит, самое главное следите за своими вещами внимательно! Те, кто стоит на ступеньках, легко может оказаться жертвой карманника. Ну, и будьте на чеку, когда кто-то с одного края маршрутки лезет в другой" - предупредил пользователь сети.