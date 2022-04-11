Водителям на заметку: что делать, если в дороге закончился бензин

Что делать, если в дороге закончился бензин

Постарайтесь поставить машину в безопасное место

Если в авто кончился бензин - то лучше его убрать с дороги, чтобы не мешать движению.

Если автомобиль внезапно заглох посреди дороги, то водителю и пассажирам нужно попытаться откатить его на обочину вручную. Место вынужденной остановки обозначается в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Поймите, где вы находитесь

С помощью телефона или планшета можно увидеть геолокацию вашего местонахождения.

При обращении по телефону желательно знать не только координаты, но и название трассы, ближайшие населенные пункты, особенности местности. Спутниковая навигация не всегда работает точно и не все могут проложить маршрут по координатам.

Не бойтесь обратиться за помощью

На дорогах общего пользования о помощи приходится просить друзей, знакомых или проезжающих мимо водителей. Нередко жалостливые водители сами останавливаются и предлагают помощь. Но не забывайте, что на дорогах могут быть также и мошенники.

Найти ближайшую АЗС и попробовать туда дойти

У каждого водителя в багажнике должна быть металлическая канистра. В идеале, в ней должно быть топливо. Если же нет, с этой канистрой можно дойти до ближайшей заправки или же ближайшего населенного пункта.