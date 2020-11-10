Водителям рассказали, почему не нужно вешать маску на зеркало авто

Водитель в маске (фото: freepik.com)

Эксперты рассказали, почему не стоит вешать маску на зеркало машины

Во время пандемии коронавируса люди вынуждены пользоваться защитными масками для лица. И если многие носят маски в своих карманах, сумках, рюкзаках, то водители часто вешают свои маски на зеркало заднего вида.

Эксперты немецкой компании DEKRA призывают водителей не вешать свои маски на зеркала в салоне авто, поскольку это может стать причиной аварии. Об этом сообщает ТСН.

Специалисты говорят о том, что на зеркала заднего вида опасно вешать даже небольшие предметы, такие как очистители воздуха, бусы и т.п. А маски из-за своих размеров увеличивают опасность еще больше.

По словам руководителя отдела исследований несчастных случаев DEKRA Петера Рюкера, водитель привыкает к постоянным движениям маски в пределах своего поля зрения. Из-за этого водители могут гораздо позже отреагировать на какую-то внезапно появившуюся опасность.

Проще говоря водители могут не заметить появившегося велосипедиста или пешехода. Кроме того, большие размеры маски могут просто мешать нормальному обзору.

Напомним, в киевском метро неадекватный мужчина с ножом напал на пассажиров и полицейского из-за замечания о маске. Мужчина также достал газовый баллончик и брызнул им в лицо "копу".

Ранее в Киеве девушку без маски не пропустили в трамвай. Она все равно пыталась зайти в салон общественного транспорта, но один из пассажиров начал выталкивать ее ногами.