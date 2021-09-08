Водителям назвали идеальный пробег автомобиля: на что важно обращать внимание при покупке транспорта

Каков идеальный пробег автомобиля

По словам специалисты Carsweek, состояние автомобиля не всегда влияет его пробег и возраст. В частности, лучший вариант при покупке подержанного автомобиля, если он проезжает не более 15-20 тысяч км в год.

Также нужно обращать внимание на то, где транспортное средство использовалось. Если предыдущий владелец ездил из дома на работу с поездками в сельскую местность на выходных, то беспокойство может исчезнуть. Однако если автомобиль ездил только в городе или по разбитым дорогам, то о его покупке стоит серьезно подумать.

Кроме того, авто с малым пробегом тоже не стоит покупать. Ведь регулярные длительные стоянки на одном месте вредны для машины. В таких случаях аккумулятор, Шины и лакокрасочное покрытие, подвергаются воздействию солнечных лучей. В случае длительного пребывания на месте выходят из строя и различные резиновые уплотнители.

Как рассказали специалисты, следует рассматривать автомобили с максимальным пробегом до 75 тысяч км в возрасте от 4 до 5 лет. Это означает не более 15 тысяч км в год при условии, что автомобиль используется не только в городских условиях и, следовательно, большую часть времени проводит не в пробках.

Какой идеальный пробег для автомобиля (фото: pixabay.com)

Как определить скручен ли пробег автомобиля

Проверьте педали и руль. Если пробег на одометре небольшой, но педаль тормоза слишком затерта – скорее всего он скручен. По тому же принципу обращайте внимание на потертости рулевого колеса и состояние ковриков.

Замерьте высоту протектора. Если шины на автомобиле не меняли с момента покупки, по высоте протектора можно рассчитать их реальный износ, а значит – настоящий пробег.

Также проверьте запчасти. Это касается узлов, подверженных естественному износу. Если в автомобиле с маленьким пробегом уже заменены некоторые из них – вероятно пробег был скручен.

Обратитесь к специалистам. Сторонний специалист по автосервису сможет точно продиагностировать автомобиль. Опытные мастера знают, в каком состоянии находятся основные узлы после пробега в 30, 70 или 100 тысяч километров.