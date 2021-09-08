Водіям назвали ідеальний пробіг автомобіля: на що важливо звертати увагу при покупці транспорту

Який ідеальний пробіг автомобіля

За словами фахівці Carsweek, стан автомобіля не завжди впливає його пробіг і вік. Зокрема, найкращий варіант під час купівлі вживаного автомобіля - якщо він проїжджає не більше 15-20 тисяч км на рік.

Також потрібно звертати увагу на те, де транспортний засіб використовувалося. Якщо попередній власник їздив з дому на роботу з поїздками в сільську місцевість на вихідних, то занепокоєння може зникнути. Однак якщо автомобіль їздив тільки в місті чи по розбитих дорогах, то про його купівлю варто серйозно подумати.

Окрім того, авто з малим пробігом теж не варто купувати. Адже регулярні тривалі стоянки на одному місці шкідливі для машини. В таких випадках акумулятор, шини та лакофарбове покриття, піддаються впливу сонячних променів. У разі тривалого перебування на місці виходять з ладу і різні гумові ущільнювачі.

Як розповіли фахівці, слід розглядати автомобілі з максимальним пробігом до 75 тисяч км у віці від 4 до 5 років. Це означає не більше 15 тисяч км на рік за умови, що автомобіль використовується не тільки в міських умовах і, отже, більшу частину часу проводить не в заторах.

Який ідеальний пробіг для автомобіля (фото: pixabay.com)

Як визначити чи скручений пробіг автомобіля

Перевірте педалі й кермо. Якщо пробіг на одометрі невеликий, але педаль гальма занадто затерта – швидше за все він скручений. За тим же принципом звертайте увагу на потертості рульового колеса і стан килимків.

Заміряйте висоту протектора. Якщо шини на автомобілі не міняли з моменту покупки, за висотою протектора можна розрахувати їх реальний знос, а значить – справжній пробіг.

Також перевірте запчастини. Це стосується вузлів, схильних до природного зносу. Якщо в автомобілі з маленьким пробігом вже замінені деякі з них – ймовірно пробіг був скручений.

Зверніться до фахівців. Сторонній фахівець з автосервісу зможе точно продіагностувати автомобіль. Досвідчені майстри знають, в якому стані знаходяться основні вузли після пробігу в 30, 70 або 100 тисяч кілометрів.