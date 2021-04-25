Права не відображаються в "Дії": водіям розповіли, що потрібно робити
Бувають випадки, коли водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються в додатку "Дія".
Як це виправити, розповіли на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Отже. Для того, щоб документи відображалися в "Дії", потрібно пройти верифікацію в кабінеті водія, і відправити файл із зображенням обох сторін документа в сервісний центр МВС для обробки.
Відповідно, алгоритм дій такий:
- авторизуватися в кабінеті водія;
- заповнити всі поля необхідними даними;
- завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі .jpg;
- надіслати електронну заяву в сервісний центр МВС для обробки.
Адміністратори відразу опрацюють запити і документи з'являться в електронному кабінеті водія в "Дії".
Що робити, якщо відсутня фотографія в посвідченні водія?
Буває, що заява на верифікацію успішно оброблена, але в додатку "Дія" в посвідченні водія фотографія не з'явилася. У МВС радять видалити і повторно завантажити додаток на смартфон.
Якщо після цього оцифроване фото не завантажилося, то воно відсутнє в реєстрах.
Тому необхідно обміняти наявне водійське посвідчення в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.
Основні причини відмов у верифікації:
- некоректно заповнена заява на верифікацію (невірно заповнені необхідні поля, додані неякісні скан-копії або файли не тих документів);
- спроба верифікувати підроблений документ;
- інформація в документах не збігається з даними в державних реєстрах (наприклад, ви змінили прізвище / місце реєстрації, але не поміняли водійське посвідчення та / або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);
- документа заявника, який потребує верифікації, немає в державному реєстрі (наприклад, це може стосуватися окремих документів, виданих до 2013 року);
- подання документів іншої особи (наприклад, чоловік здійснює з власного електронного кабінету водія спробу верифікувати дані для дружини).
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