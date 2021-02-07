Водительские права могут забрать за неуплату алиментов: что делать и как вернуть

Так, должнику могут запретить выезд за границу, приостановить действие разрешения на оружие. Как показывает статистика, реформа данного закона дала свой результат и количество должников начало сокращаться. Однако многих водителей интересует вопрос, что делать, если водительские права забрали за неуплату алиментов.

Стоит отметить, что в данном случае закон очень суров и вернуть водительские права и не уплатить при этом алименты в полном объеме практически невозможно.

Однако, в законе есть некоторые нюансы. Есть категории граждан, у которых не могут забрать права, даже если они задолжали большую сумму за алименты.

Военнослужащие

Предприниматели

Водители такси

Работники транспортных предприятий

Как объясняют юристы, данная поправка связана с тем, что заработок этих людей напрямую связан с вождением автомобиля и если их лишить водительского удостоверения, то они не смогут заработать средства на погашение алиментов на своих несовершеннолетних детей.