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Водительские права могут забрать за неуплату алиментов: что делать и как вернуть

Автор: Анна Шиканова

В Украине согласно закону о выплате алиментов на родителей несовершеннолетних могут наложить ограничения, если они не выплачивают средства на детей в срок. Одним из таких ограничений может стать лишение водительских прав.

Об этом пишет ресурс Auto.bigmir.

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Так, должнику могут запретить выезд за границу, приостановить действие разрешения на оружие. Как показывает статистика, реформа данного закона дала свой результат и количество должников начало сокращаться. Однако многих водителей интересует вопрос, что делать, если водительские права забрали за неуплату алиментов.

Стоит отметить, что в данном случае закон очень суров и вернуть водительские права и не уплатить при этом алименты в полном объеме практически невозможно.

Однако, в законе есть некоторые нюансы. Есть категории граждан, у которых не могут забрать права, даже если они задолжали большую сумму за алименты.

  • Военнослужащие
  • Предприниматели
  • Водители такси
  • Работники транспортных предприятий

Как объясняют юристы, данная поправка связана с тем, что заработок этих людей напрямую связан с вождением автомобиля и если их лишить водительского удостоверения, то они не смогут заработать средства на погашение алиментов на своих несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в 2021 году выросли алименты на детей.

А также рассказывали о том, как быстро обменять водительские права в Украине.

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Новости Украины водительские праваалименты
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