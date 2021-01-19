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В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы

Вторник 19 января 2021 10:14
В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы
В Украине выросли выплаты на детей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине выросли выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума. Кто сможет получать больше, как изменятся суммы выплат до конца 2021 года - читайте в нашем материале.

Первое увеличение прожиточного минимума произошло еще в декабре 2020-го и теперь равняется 1921 грн для детей до 6 лет и 2395 грн для детей от 6 до 18 лет, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Как изменится прожиточный минимум до конца года (первая цифра - до 6 лет, вторая - от 6 до 18 лет):

  • с декабря 2020 - 1921 грн/2395 грн
  • от июля 2021 - 2013 грн/2510 грн
  • от декабря 2021 - 2100 грн/2618 грн

Какие "детские" выплаты вырастут в 2021 году после увеличения прожиточного минимума

От сумы прожиточного минимума на детей зависят такие ежемесячные выплаты, как алименты, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, помощь на детей одиноким матерям.

Минимальный размер алиментов с января 2021 года составит (50% от прожиточного минимума): дети до 6 лет - 920 грн, от 6 до 18 лет - 1197,50 грн. Соответственно эти выплаты будут расти в июле и декабре этого года.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство (2,5 прожиточных минимума на ребенка). С начала 2021 года составит 4803 грн для детей до 6 лет и 5988 грн - от 6 до 18 лет.

Отметим, что для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, размер выплат равняется 3,5 размера прожиточного минимума.

Помощь на детей одиноким матерям. Такая помощь составляет разницу между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи. Это пособие рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

А вот размер выплат при рождении ребенка в 2021 году не изменится. Семья получит 10320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а дальше будет ежемесячно получать 860 гривен до достижения ребенком трех лет.

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