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Водійські права можуть забрати за несплату аліментів: що робити і як повернути

Автор: Анна Шиканова

В Україні згідно із законом про виплату аліментів на батьків неповнолітніх можуть накласти обмеження, якщо вони не виплачують кошти на дітей у відповідний термін. Одним з таких обмежень може стати позбавлення водійських прав.

Про це пише портал Auto.bigmir.

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Так, боржнику можуть заборонити виїзд за кордон, тимчасово зупинити дію дозволу на зброю. Як показує статистика, реформа цього закону дала свій результат і кількість боржників почало скорочуватися. Однак багатьох водіїв цікавить питання, що робити, якщо водійські права забрали за несплату аліментів.

Варто відзначити, що в такому випадку закон дуже суворий і повернути водійські права і не сплатити при цьому аліменти у повному обсязі практично неможливо.

Однак, в законі є деякі нюанси. Є категорії громадян, у яких не можуть забрати права, навіть якщо вони заборгували велику суму за аліменти.

  • Військовослужбовці
  • Підприємці
  • Водії таксі
  • Працівники транспортних підприємств

Як пояснюють юристи, дана поправка пов'язана з тим, що заробіток цих людей безпосередньо пов'язаний з водінням автомобіля і якщо їх позбавити водійського посвідчення, то вони не зможуть заробити кошти на погашення аліментів на своїх неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у 2021 році зросли аліменти на дітей.

А також розповідали про те, як швидко обміняти водійські права в Україні.

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