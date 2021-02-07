Водійські права можуть забрати за несплату аліментів: що робити і як повернути

В Україні згідно із законом про виплату аліментів на батьків неповнолітніх можуть накласти обмеження, якщо вони не виплачують кошти на дітей у відповідний термін. Одним з таких обмежень може стати позбавлення водійських прав.
Про це пише портал Auto.bigmir.
Так, боржнику можуть заборонити виїзд за кордон, тимчасово зупинити дію дозволу на зброю. Як показує статистика, реформа цього закону дала свій результат і кількість боржників почало скорочуватися. Однак багатьох водіїв цікавить питання, що робити, якщо водійські права забрали за несплату аліментів.
Варто відзначити, що в такому випадку закон дуже суворий і повернути водійські права і не сплатити при цьому аліменти у повному обсязі практично неможливо.
Однак, в законі є деякі нюанси. Є категорії громадян, у яких не можуть забрати права, навіть якщо вони заборгували велику суму за аліменти.
Як пояснюють юристи, дана поправка пов'язана з тим, що заробіток цих людей безпосередньо пов'язаний з водінням автомобіля і якщо їх позбавити водійського посвідчення, то вони не зможуть заробити кошти на погашення аліментів на своїх неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у 2021 році зросли аліменти на дітей.
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