Водійські права можуть забрати за несплату аліментів: що робити і як повернути

Так, боржнику можуть заборонити виїзд за кордон, тимчасово зупинити дію дозволу на зброю. Як показує статистика, реформа цього закону дала свій результат і кількість боржників почало скорочуватися. Однак багатьох водіїв цікавить питання, що робити, якщо водійські права забрали за несплату аліментів.

Варто відзначити, що в такому випадку закон дуже суворий і повернути водійські права і не сплатити при цьому аліменти у повному обсязі практично неможливо.

Однак, в законі є деякі нюанси. Є категорії громадян, у яких не можуть забрати права, навіть якщо вони заборгували велику суму за аліменти.

Військовослужбовці

Підприємці

Водії таксі

Працівники транспортних підприємств

Як пояснюють юристи, дана поправка пов'язана з тим, що заробіток цих людей безпосередньо пов'язаний з водінням автомобіля і якщо їх позбавити водійського посвідчення, то вони не зможуть заробити кошти на погашення аліментів на своїх неповнолітніх дітей.