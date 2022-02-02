Водителей в Украине за некоторые автономера наказывают штрафом: как они выглядят

В Украине водителей штрафуют за номерные знаки 3D. К тому же в сети часто можно увидеть, как продают такие номерные знаки. Продавцы убеждают, что они соответствуют установленным требованиям ГОСТ.

Об этом пишет "Адвокат права".

Так, в Украине использование ЗД номерного знака транспортного средства является нарушением правил дорожного движения. В частности, это прописано в пункте 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерных транспортных средств. Общие технические условия".

Дорожные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или из листовой стали. Вместо этого процесс изготовления 3D номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака

Поэтому, 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

Как могут наказать

Также в КуоАП предусмотрена и ответственность (ч. 6 ст. 121 КуоАП) – штраф 850 грн. За совершение повторного правонарушения в течение года – штраф 1700 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Отметим, что людям, которые хотят устанавливать необычные номерные знаки на свои машины стоит все хорошо подумать, чтобы потом не платить штрафы.

В Украине за 3D номера можно получить штраф (facebook.com/Bilosh)