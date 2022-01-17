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Кто в Украине чаще всего нарушает ПДД: проверьте, нет ли в списке вашего автомобиля

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Понедельник 17 января 2022 15:23
Кто в Украине чаще всего нарушает ПДД: проверьте, нет ли в списке вашего автомобиля Камера автоматической фиксации нарушений ПДД (Фото: autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Стали известны автомобили, которые в Украине чаще всего нарушают ПДД. Первое место - за маркой Volkswagen с результатом в 417 915 выписанных штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на "Киев оперативный".

Интересно, что львиная доля штрафов владельцам Volkswagen выписана именно на основании данных камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД. А вот физически административные постановления сотрудники полиции чаще всего выписывали автомобилям марки Porsche. На их долю пришлось почти 10% от всех составленных постановлений. "Серебро" и "бронзу" удерживают Tesla (8,1%) и Renault (7,3%).

По информации "Штрафы UA", больше всего штрафов за прошедший год насобирал водитель седельного тягача DAF XF. Представьте, грузовик за 12 месяцев нарушил ПДД 212 раз, в среднем по 17 раз в месяц. Общая сумма штрафа превысила 67 000 гривен. На втором месте оказался Range Rover, сумевший попасться на 175 штрафов. Он должен в бюджет Украины около 72 000 грн. Третьим по количеству штрафов на одну машину стал кроссовер Lexus RX. На японский паркетник составили 134 протокола на сумму в почти 58 000 гривен.

Больше всего штрафов выписали в сентябре 2021 года, а именно 658 686 штук на общую сумму 289,3 млн гривен. Эксперты связывают это с массовым возвращением жителей мегаполисов из отпусков и одновременно с этим активизацию деловых автомобильных поездок. Чаще всего ПДД нарушали водители столицы, но киевляне, или гости Киева являются и самыми ответственными плательщиками автомобильных штрафов.

Также мы писали, что Mercedes-Benz отзывает флагманский электроседан EQS и S-Class из-за необычной поломки. Проблемные машины не смогут вызвать экстренные службы в случае аварии.

Ранее сообщалось, что самые популярные в Украине автомобили будут бороться за экологию по-своему. Dacia не намерена переходить на выпуск электромобилей.

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