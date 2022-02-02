Водіїв в Україні за деякі автономери карають штрафом: як вони виглядають

В Україні водіїв штрафують за номерні знаки 3D. До того ж у мережі часто можна побачити, як продають такі номерні знаки. Продавці переконують, що вони відповідають встановленим вимогам ДСТУ.

Про це пише "Адвокат права".

Так, в Україні використання ЗД номерного знака транспортного засобу є порушенням правил дорожнього руху. Зокрема, це прописано у пункті 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерних транспортних засобів. Загальні технічні умови".

Дорожні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або з листової сталі. Натомість процес виготовлення 3D номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знаку

Тому, 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.

Як можуть покарати

Також у КУпАП передбачено й відповідальність (ч. 6 ст. 121 КУпАП) – штраф 850 грн. За скоєння повторного правопорушення протягом року – штраф 1700 грн або громадські роботи строком від тридцяти до сорока годин.

Зазначимо, що людям, які хочуть встановлювати незвичні номерні знаки на свої автівки варто добре подумати, аби потім не платити штрафи.

В Україні за 3D номера можна отримати штраф (facebook.com/Bilosh)